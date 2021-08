Le récent commissaire de la FDA fait partie du conseil d’administration de Pfizer .

Scott Gottlieb, qui a été commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) de 2017 à 2019, siège désormais au conseil d’administration du géant pharmaceutique Pfizer. Le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech a été autorisé par la FDA malgré des problèmes de santé et des décès largement signalés parmi les receveurs du vaccin et des rapports selon lesquels les vaccins contre le coronavirus affaiblissent le système immunitaire des receveurs.

Le régime de Joe Biden impose la vaccination à l’ensemble de l’armée américaine, ce qui présente une crise existentielle pour les États-Unis d’Amérique. Si nos troupes souffrent d’un épuisement des anticorps et doivent continuellement se régénérer avec des injections de rappel pour rester en bonne santé, comment les États-Unis peuvent-ils rivaliser avec une Chine communiste agressive ?

En juin 2019, Scott Gottlieb a rejoint le conseil d’administration de Pfizer environ 2 mois après avoir quitté la FDA, où il a supervisé l’ensemble de l’agence et tous ses employés. La fonctionnaire de la FDA, Mary Malarkey (de son vrai nom), qui a soumis la lettre d’approbation de la FDA pour le vaccin, a travaillé à la FDA pendant le mandat de Gottlieb. Gottlieb est récemment apparu sur Face The Nation de CBS pour discuter du coronavirus. Comme l’a rapporté NATIONAL FILE, les National Institutes of Health ont une participation financière de propriété intellectuelle dans le vaccin Moderna.

Andrew White de NATIONAL FILE rapporte : « Une nouvelle étude a révélé que les personnes qui sont « complètement vaccinées » portent une charge virale stupéfiante de 251 fois la charge virale normale de COVID-19. Les experts craignent que cela puisse présenter un risque pour ceux qui n’ont pas reçu le vaccin COVID-19, et il semble également probable que ces charges virales accrues pourraient entraîner davantage de cas dits « révolutionnaires » de ceux qui ont été vaccinés contracter COVID- 19. Une étude du groupe de recherche clinique de l’Université d’Oxford publiée le 10 août dans The Lancet a révélé que les personnes entièrement vaccinées portent 251 fois la charge virale du coronavirus par rapport à celles qui n’ont pas reçu l’un des vaccins controversés. “Les charges virales de cas d’infection par le variant Delta révolutionnaire étaient 251 fois plus élevées que celles des cas infectés par d’anciennes souches détectées entre mars et avril 2020”, lit-on dans l’étude. Les vaccins semblent permettre aux personnes vaccinées de porter des charges virales inhabituellement élevées sans tomber malades, les transformant en super épandeurs qui présentent des symptômes plus tard, comme le rapporte Daily Veracity… »

Comme nous l’avons dit, les effets secondaires et l’efficacité se mesurent en années. Pas des semaines et des mois. Une autre étude qui devrait faire réfléchir toutes les personnes raisonnables. ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/FKeQGQoeiY – Paul Gosar (@DrPaulGosar) 25 août 2021

