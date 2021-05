Le récent Crypto Meltdown est une bonne opportunité d’acheter Ethereum

Avec le marché de la crypto-monnaie, la ruée vers le sang ne semble pas avoir de fin. Le 12 mai Ethereum (CCC:ETH-USD) s’est échangé à des sommets de 4 362 $. Au moment où j’écris, Ethereum est tombé à 2667 $.

Une correction de 39% en une semaine semble significative. Cependant, il convient de rappeler qu’Ethereum se négociait à 735 $ au début de l’année. La crypto-monnaie est encore plus élevée de 264% pour l’année.

Au début, il y a deux raisons qui ont déclenché la récente correction dans l’espace crypto. D’abord et avant tout, Elon Musk a soulevé des questions sur l’impact environnemental des Bitcoin (CCC:BTC-USD). Musk a indiqué que les recherches de l’Université de Cambridge montrent que la consommation d’électricité de Bitcoin a augmenté cette année. Une vague de tweets de Musk a déclenché la première étape de corrections dans l’espace crypto.

En outre, la Chine a annoncé qu’elle avait interdit aux «institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie». Cependant, il convient de noter que le pays n’a pas empêché les investisseurs de détenir des crypto-monnaies.

Je pense que l’effondrement actuel est une bonne opportunité d’accumuler Ethereum, parmi d’autres crypto-monnaies.

Je dois également mentionner que si je devais choisir entre Bitcoin et Ethereum, je préférerais opter pour ce dernier.

Discutons des facteurs pour rester optimistes sur Ethereum, malgré la morosité actuelle.

L’essor de la finance décentralisée

En termes très simples, la finance décentralisée peut être définie comme le «système peer to peer qui n’est contrôlé par aucune institution centralisée, comme une banque», selon le Harvard Law School Forum on Corporate Governance.

Avec l’essor des crypto-monnaies et de l’espace décentralisé, les dépôts dans les applications DeFi ont augmenté. Selon un article de Harvard Business Review, «les applications DeFi sont passées d’environ 1 milliard de dollars en juin à un peu moins de 40 milliards de dollars fin janvier 2021.»

Avec des taux d’intérêt artificiellement bas dans le monde, il semble très probable qu’une forte croissance de la finance décentralisée se maintiendra. Le monde DeFi offre aux investisseurs des opportunités d’investissement attrayantes qui peuvent confortablement battre l’inflation.

Les investisseurs pourraient se demander ce qu’Ethereum a à voir avec la finance décentralisée?

La réponse se trouve dans une publication de recherche du SSRN sur l’avenir de la finance décentralisée. Selon la publication:

«Ethereum et d’autres plates-formes de contrats intelligents ont spécifiquement donné naissance à l’application décentralisée ou dApp. Le mouvement vers les dApps financiers est devenu un mouvement à part entière connu sous le nom de finance décentralisée ou DeFi. »

Pour simplifier les choses, les transactions financières peer-to-peer peuvent être facilitées grâce à la blockchain. Dans le cas de la finance décentralisée, Ethereum joue le rôle de facilitateur principal. Par conséquent, à mesure que la demande de financement décentralisé augmente, Ethereum sera de plus en plus pertinent “pour les contrats intelligents – qui sont du code qui vit sur une blockchain, peuvent contrôler les actifs et les données.”

Mon point de vue est souligné par le fait qu’Ethereum compte actuellement plus d’utilisateurs de blockchain que Bitcoin. En outre, Ethereum a également des transactions beaucoup plus élevées sur la blockchain par jour par rapport à Bitcoin.

Selon l’investisseur milliardaire Mark Cuban, «le nombre de transactions et la diversité des types de transactions ainsi que les efforts de développement d’Ethereum nain bitcoin». Cuban souligne que l’utilisation d’Ethereum est beaucoup plus élevée sur une base relative.

Conclusions sur Ethereum

Cuban a souligné que les efforts de développement sont plus importants pour Ethereum. Il convient de mentionner ici qu’Ethereum 2.0 est sur les cartes. Il est susceptible de rendre les transactions plus efficaces et disposera d’un système de preuve d’enjeu.

Dans l’ensemble, Ethereum semble être un bon investissement à long terme. Les investisseurs doivent ignorer la volatilité à court terme et s’accumuler progressivement.

Il convient de noter que Bitcoin avait atteint près de 20000 dollars lors de la première course haussière avant de baisser vers 5000 dollars. Il est très probable que la nouvelle vague d’Ethereum amènera la crypto-monnaie bien au-delà des récents sommets de 4362 $.

Pour l’instant, il est logique de détenir des liquidités et de naviguer dans le bain de sang de la crypto-monnaie en accumulant progressivement des pièces de qualité.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.