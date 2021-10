Le receveur des Astros Martin Maldonado a répondu à Ryan Tepera des White Sox

Les White Sox de Chicago sont rentrés chez eux pour le match 3 de dimanche contre les Astros de Houston et ont pu éviter un balayage de l’ALDS grâce à un match en petits groupes offensivement. Chicago a marqué 12 points sur 16 coups sûrs, et d’un autre côté, Houston a eu du mal au marbre loin de Minute Maid Park.

Eh bien, le releveur des White Sox Ryan Tepera n’a pas vraiment hésité à offrir sa théorie derrière la perte de route des Astros. Il a, bien sûr, évoqué le scandale de la tricherie et a laissé entendre – sans aucune preuve réelle – que des bouffonneries de vol de pancartes pourraient être en cours avec cette équipe de Houston.

C’est le genre de réponse lue entre les lignes lors d’une conférence de presse d’après-match qui a également attiré l’attention du club-house des Astros.

Tepera a dit :

«Ils ont évidemment la réputation de faire des trucs sommaires là-bas. C’est juste, on peut dire que c’est un peu différent, tu vois ? Je pense que vous avez vu les oscillations et les ratés ce soir par rapport aux deux premiers matchs à Minute Maid. Mais ce n’est pas vraiment l’histoire. On vient ici pour jouer, on va s’affronter. On ne va même pas s’inquiéter de ce qu’ils vont faire. Tout ce que nous avons à faire est d’exécuter des lancers, et ils ne peuvent pas les frapper de toute façon.