Le réchauffement changera l’écologie de la surface de la mer d’ici 2100

28/08/2021 à 13:04 CEST

Jusqu’à 95% de la surface marine de la Terre aura changé ses caractéristiques écologiques d’ici la fin du siècle, à moins que l’humanité ne contrôle ses émissions de carbone, selon une étude publiée jeudi.

Le climat de la surface de l’océan est constitué de paramètres tels que la température de l’eau de surface, l’acidité et la concentration de l’aragonite minérale., que de nombreux animaux marins utilisent pour former des os et des carapaces. Ces éléments soutiennent la grande majorité de la vie marine et sont essentiels à la conservation de l’espèce.

On sait depuis longtemps que les mers du monde ont absorbé environ un tiers de toute la pollution au carbone produite depuis la révolution industrielle. La mer, avec les grandes forêts tropicales, sont les grands puits qui piègent le CO2 de l’atmosphère.

Mais avec l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité, les climats de surface de la mer sont de plus en plus susceptibles de devenir moins hospitaliers pour les espèces qu’ils abritent.

Des chercheurs nord-américains ont étudié les effets que la pollution par le carbone a déjà eu sur la surface des océans depuis le milieu du XVIIIe siècle et, en même temps, ont également fait une projection de l’impact des émissions jusqu’en 2100.

Pour ce faire, ils ont modélisé les climats océaniques mondiaux sur trois périodes : début du XIXe siècle (1795-1834) ; fin du 20e siècle (1965-2004) ; et la fin du 21e siècle.

Ensuite, ils ont exécuté les modèles à travers deux scénarios d’émission. Le premier, connu sous le nom de RCP4.5, est le plus modéré, prédisant un pic des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 suivi d’un lent déclin pour le reste du siècle.

Le deuxième scénario, RCP8.5, est une approche plus pessimiste, où les émissions continuent d’augmenter pour les 80 prochaines années.

Selon l’étude publiée dans Nature Scientific Reports, les chercheurs ont conclu que dans le scénario RCP4.5 36% des conditions de surface des océans qui ont été présentes tout au long du 20e siècle sont susceptibles de disparaître d’ici 2100.

Cependant, dans le scénario d’émissions élevées, ce niveau de disparition passerait à 95 %.

L’équipe a également découvert que, bien que les climats de surface des océans aient montré peu de signes de changement au cours du 20e siècle, d’ici 2100, jusqu’à 82% de la surface de la mer pourraient connaître des climats jamais vus auparavant dans l’histoire récente.

Cette nouvelle réalité se traduira par des mers plus chaudes et plus acides qui contiendront moins de minéraux essentiels à la croissance de la vie marine.

L’auteur principal de l’étude, Katie Lotterhos, du Northeastern University Center for Marine Sciences, a déclaré que la composition changeante de l’océan en raison de la pollution par le carbone affectera probablement toutes les espèces à la surface.

“Les espèces qui vivent liées à un climat en voie de disparition vont devoir s’adapter à différentes conditions”, a-t-il déclaré à l’agence ..

“Un climat dans lequel la température et la chimie de l’eau sont courantes aujourd’hui sera rare ou absent à l’avenir”, a-t-il ajouté.

Des options décroissantes pour s’adapter

Alors que les espèces qui vivent à la surface pouvaient jusqu’à présent se déplacer d’un endroit à un autre pour éviter les zones anormalement chaudes ou acides de l’océan, l’étude maintenant présentée suggère que à l’avenir, vos options de voyage pourraient être limitées car le chauffage et l’acidification deviendront presque uniformes.

“De nombreuses espèces marines ont déjà changé leur aire de répartition en réponse à des eaux plus chaudes”, a déclaré Lotterhos.

“Les communautés d’espèces trouvées dans une zone continueront de changer et de changer rapidement au cours des prochaines décennies”, à la recherche d’endroits plus propices à la vie.

Il a également estimé que les gouvernements devraient surveiller les futurs changements d’habitudes chez les espèces marines de surface.

Mais en fin de compte, les océans du monde doivent arrêter les émissions qui les font se réchauffer et s’acidifier.

“Sans atténuation (des émissions), les climats nouveaux et en voie de disparition à la surface de la mer se généraliseront dans le monde d’ici 2100”, a ajouté Lotterhos.

Article de référence : doi.org/10.1038/s41598-021-94872-4, www.nature.com/articles/s41598-021-94872-4

Cela peut vous intéresser : L’effondrement du courant atlantique va geler l’Europe