Une autre semaine, une autre croisade pour la justice sociale sur le drame médical NBC New Amsterdam. Cette fois, c’est le réchauffement climatique, qui, selon l’émission, “signifie une souffrance humaine à une échelle que nous ne pouvons même pas imaginer.”

Dans l’épisode de mardi soir, «Pressure Drop», le directeur médical du Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) annonce au Dr Lauren Bloom (Janet Montgomery): «Je vais réparer le réchauffement climatique… à New Amsterdam!» Génial, une autre cause libérale pour le bienfaiteur d’avancer et de résoudre en une heure!

Mais Max découvre à quel point c’est difficile quand (choquant) personne n’aime ses idées ridicules et farfelues, à commencer par limiter des départements entiers à une boîte de gants d’examen par jour pendant une pandémie.[b]car le réchauffement climatique est une urgence sanitaire. »

Max: La fonte des calottes polaires, la déforestation, les températures devraient augmenter d’au moins dix degrés au siècle prochain, et les personnes chargées de résoudre ce problème ne peuvent même pas convenir que c’est réel. Alors maintenant, c’est à nous. Mike: Le service de radiologie? Max: Parce que le réchauffement climatique est une urgence sanitaire. Selon vous, qui va supporter le poids des incendies de forêt incontrôlés, des migrations massives, des proliférations d’algues toxiques? Infirmière 1: Le service de radiologie? Max: hôpitaux. Alors ici, aujourd’hui, ensemble, les gens dans cette salle vont se battre contre le réchauffement climatique. Maintenant, j’aimerais lancer mon nouveau programme phare… «The Gloves Are Off». Mike: Attends, littéralement? Max: Ouais, littéralement. Les gants en latex à usage unique représentent 20% de nos déchets médicaux. Savez-vous où finissent ces déchets, Mike? Mike: Nous devons porter des gants, Dr Goodwin. Max: Mauvaise réponse. Sur une barge, Mike. Il se retrouve sur une barge. J’aurais aussi accepté «dans nos océans». Nous allons donc tous essayer quelque chose de nouveau. Nous n’obtiendrons qu’une seule boîte de gants par jour. Infirmière 1: par personne? Max: Encore une fois faux. Pour tout le département. Infirmière 1: Qu’en est-il des patients infectieux? Max: Eh bien, c’est pourquoi j’ai choisi la radiologie. Vos patients sont déjà diagnostiqués. Personne n’a besoin de gants pour simplement amener un patient dans une IRM. Mike: Mais les gants sont notre moyen de nous protéger – vous savez, des germes. Max: Euh-huh. Mais le lavage des mains est indéniablement plus efficace, c’est pourquoi chaque station de lavage et salle de bain de cet étage a été approvisionnée en savon biodégradable supplémentaire. Maintenant, qui est prêt à sauver cette planète? Dites-le avec moi, les gars. Les gants sont… Les gants sont… Jerry: Off. Max: Merci, Jerry.

Max ressemble à juste titre à un fanatique du réchauffement climatique, exagérant même les prévisions des pires scénarios et affirmant: «C’est maintenant ou, littéralement, jamais.» Et pourtant, il persiste, jetant une idée stupide après l’autre qui a l’hôpital dans les bras et s’enlisant dans une future catastrophe théorique au détriment des urgences ici et maintenant. Même son personnel réveillé doit lui faire un test de réalité.

Lauren: Je t’ai demandé de l’aide ce matin et tu n’as absolument rien fait. Max: J’ai essayé de faire des changements toute la journée. Lauren: Pour lutter contre le changement climatique. Max: Exactement. Lauren: Je t’ai demandé de l’aide dans mon service d’urgence, Max. Max: Et mes changements réduiraient considérablement votre charge de patients. Lauren: Dans des années, pas aujourd’hui. Mon ED est en train de coder aujourd’hui. Max: D’accord, alors quand faisons-nous des changements? À vous de me dire. Nous fonctionnons 24h / 24 et 7j / 7. Il n’y aura jamais de bon moment pour changer les ampoules, ou essayer une nouvelle politique, ou faire quoi que ce soit qui ait des conséquences. Nous disons tous que nous voulons lutter contre le changement climatique, mais pas comme ça. Savez-vous ce que signifie «pas comme ça»? Cela signifie jamais et jamais beaucoup de patients. Cela signifie une souffrance humaine à une échelle que nous ne pouvons même pas imaginer. Lauren: Max. Max: Non, nous pouvons être un modèle pour d’autres hôpitaux de New York, pour le pays, le monde si nous pouvons cimenter un seul changement. Lauren: Suffisant! Je dirige un service d’urgence, pas un groupe de réflexion environnemental. Je me fiche de mon empreinte carbone, de la vôtre ou de celle de cet hôpital. Je me fiche du nombre de gants que j’utilise, du nombre de seringues que je lance ou de mes émissions. Je me soucie des patients de ce service d’urgence qui bordent ces couloirs et qui attendent dans les ambulances à mi-chemin du putain de bloc. Alors arrêtez de faire des changements qui vont aider les gens dans cent ans dans le futur, et me donner plus de personnel, plus de lits et une deuxième unité de triage, afin que nous puissions commencer à aider les gens dès maintenant.

Mais, bien sûr, Max reçoit le mauvais message de ce spiel et décide que la meilleure chose à faire est de «contrarier tout le monde» en même temps afin que tout le monde «suce» et «nous détesterons tous ensemble». Enfin, une certaine honnêteté sur l’agenda du changement climatique!

Max: Je te dois des excuses. Je suis venu ici ce matin en pensant que je pourrais faire des changements sans perturber vos vies. De toute évidence, j’avais tort. Alors je vais essayer autre chose. Je vais perturber votre vie exprès. Nous sommes tous en faveur du changement jusqu’au moment où cela nous met mal à l’aise. Donc, nous allons le roi Salomon ici. Puisque je ne peux mettre en œuvre aucun changement sans déranger quelqu’un, je vais mettre en œuvre tous mes changements en même temps et bouleverser tout le monde. Lauren: Je ne pensais pas que ça pourrait empirer. Max: C’est ce qu’ils ont dit sur le changement climatique. Je demande à tout le monde d’être ennuyé, incommodé, mal à l’aise. Ça va sûrement sucer, mais ne rien faire est pire. Nous allons donc tous supporter les ampoules et le moins de gants. Et les chirurgiens diront adieu aux scalpels à usage unique, et les anesthésiologistes rendront compte de leurs gaz à effet de serre. Nous allons tous creuser un peu plus et faire face à une salade de feuilles parce que si nous voulons une chance d’un avenir meilleur pour nos enfants, il ne reste qu’un seul mouvement: aspirez-le et faites-le. La seule chose que je peux promettre, c’est que nous détesterons tous ensemble. Lauren: ennuyeux, mais inspiré. Max: Tu sais, je comprends souvent ça. Lauren: Alors, quel nom ridicule appelons-nous ce programme? Max: Notre dernière chance.

Dans d’autres nouvelles éveillées, la semaine dernière, Lauren a décidé que tout à coup, à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, elle était lesbienne (tant pis pour toute cette propagande «née de cette façon» et prétend que le terme «préférence sexuelle» est offensant). Après une semaine de repos avec sa nouvelle petite amie, elle devient visiblement plus gentille avec son personnel. Donc, je suppose que le message est que les hétéros sont tendus et qu’une semaine de sexe lesbien fait de quelqu’un une personne plus gentille.

J’ai hâte de voir quelle nouvelle urgence réveillée New Amsterdam nous attend la semaine prochaine.

Les conservateurs ripostent! Plainte à Old Navy, Subaru et T-Mobile pour leur parrainage d’un contenu aussi ridicule.