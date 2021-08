Le réchauffement climatique l’a rendu trop chaud pour jouer à ma PS5

Photo : Patrick T. Fallon / . (.)

Il n’y a pas longtemps, j’ai acheté un casque VR en prévision du prochain portage de Resident Evil 4. (J’ai un problème, je sais.) Depuis, j’ai beaucoup joué à la VR. Ou plutôt, je l’étais jusqu’à ce qu’il fasse si chaud que maintenant je préfère faire n’importe quoi mais mettre un casque VR chaud et en sueur sur mon visage ou m’asseoir près d’un grand PC pompant de l’air chaud.

Cet été a vu des températures record à travers les États-Unis, même dans des endroits qui ont historiquement évité une chaleur aussi scandaleuse. Et ces vagues de chaleur continuent de frapper des millions de personnes, entraînant des décès. Tout cela est presque certainement un symptôme des effets continus du réchauffement climatique, qui plonge notre planète entière dans le chaos et la destruction liés aux conditions météorologiques. Pour le dire autrement : la merde est mauvaise.

Je dis tout cela pour qu’il soit clair que la chaleur incroyable que nous voyons en ce moment est grave et blesse et tue des gens. Évidemment, le fait que je ne puisse pas jouer à des jeux vidéo confortablement est très loin sur la liste des problèmes causés par le réchauffement climatique. Mais c’est quand même agaçant, et en parlant à d’autres qui connaissent cette chaleur, il est clair que je ne suis pas seul.

Je vis au Kansas, où nous avons heureusement pu éviter certaines des températures plus élevées observées ailleurs dans des endroits comme Seattle. Même encore, dans cette chaleur, je ne peux pas jouer à des jeux VR confortablement, étant donné à quel point le casque devient rapidement moite et inconfortable. Lorsque vous tenez compte du fait que de nombreux bons jeux de réalité virtuelle vous demandent de vous lever, de vous déplacer et d’utiliser des commandes de mouvement, la perspective devient encore moins attrayante. C’est un moyen facile de surchauffer pendant les journées les plus chaudes comme celles-ci. C’est dommage parce que j’aime jouer à des jeux de réalité virtuelle comme Beat Saber ; Je ne peux pas le faire tant que les températures tournent autour ou au-dessus de 100.

Ce n’est pas seulement la réalité virtuelle qui est inconfortable à jouer pendant ces périodes anormalement boursouflées. Des jeux plus impressionnants graphiquement sur mon PC provoquent une accumulation de chaleur supplémentaire dans mon petit bureau à domicile. Les dernières consoles crachent également une quantité choquante d’air chaud lorsque vous jouez à des jeux qui poussent le matériel. La Xbox Series X en particulier est très efficace pour expulser l’air chaud brûlant à un rythme rapide. C’est très bien pour la console, bien sûr. Mais cela signifie aussi que j’ai un mini-moteur à réaction qui me cuit vivant. Au moins c’est calme pendant que je fond.

J’ai parlé à des amis qui connaissent des problèmes similaires. Certains d’entre eux évitent certains jeux sur des plates-formes spécifiques en ce moment parce qu’il fait trop chaud et parce que faire fonctionner votre climatiseur toute la journée est coûteux et mauvais pour l’environnement. Personnellement, j’essaie de limiter la fréquence à laquelle je fais fonctionner le système de climatisation de notre appartement, et si je peux économiser de l’argent et de l’électricité en sautant certaines sessions de GTA Online, cela semble être un bon compromis.

Et bien sûr, comme le disaient souvent ces gens de cette émission autrefois populaire, “L’hiver arrive”. Eh bien, d’abord l’automne, puis l’hiver. Le fait est que les jours plus frais et plus froids ne sont pas trop loin. Mais comme ces changements extrêmes de temps et de climat deviennent de plus en plus fréquents et extrêmes chaque année, je m’attends à ce que les mois d’été deviennent une période encore pire pour utiliser des appareils électroniques qui produisent des tonnes de chaleur. Bien sûr, à mesure que les choses empirent, pouvoir jouer à des jeux confortablement deviendra probablement l’une de mes priorités inférieures derrière des choses comme trouver de l’eau, rester au frais et combattre les bandits itinérants à la recherche de toutes les ressources qu’ils peuvent trouver. Pourtant, les jeux vidéo vont me manquer.