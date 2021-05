Le réchauffement climatique peut changer le sexe des populations animales – .

Le changement climatique ravage déjà certaines populations animales, à la fois sur terre et dans les océans, et il ne fera qu’empirer avec le temps si nous ne pouvons pas maîtriser notre soif de combustibles fossiles et d’autres polluants. Il est facile de mesurer les effets sur certains types de vie, comme les récifs coralliens et les animaux aquatiques qui les habitent, car nous pouvons réellement voir les organismes mourir sous nos yeux. D’autres effets sont plus difficiles à quantifier, mais pourraient être tout aussi dévastateurs avec le temps.

Comme le rapporte Gizmodo, les scientifiques prévoient que des espèces spécifiques commenceront à voir leur population baisser non pas parce que les changements climatiques les tuent littéralement ou parce que leurs maisons disparaissent, mais parce que le sexe des nouvelles générations sera extrêmement déséquilibré. Le développement précoce de certaines espèces, comme l’alligator américain, dépend de la température de la zone de nidification. Cela signifie qu’à mesure que le climat se réchauffe de plus en plus, les sexes des nouveaux nouveau-nés pourraient être biaisés dans un sens ou dans l’autre.

Certains membres du règne animal sont à la merci du climat en ce qui concerne le sexe de leur progéniture. Les alligators américains ont tendance à avoir beaucoup plus de progénitures femelles lorsque les températures sont plus chaudes ou plus fraîches qu’une plage très spécifique dans les basses années 90, ce qui produit les mâles. Dans un climat normal avec des pics et des vallées, un bon mélange de bébés mâles et femelles éclosent, mais si la planète se réchauffe trop vite pour que les alligators s’adaptent, le résultat sera probablement un nombre écrasant de femelles.

«Les espèces présentant une détermination du sexe en fonction de la température (TSD) sont particulièrement vulnérables aux effets d’un climat mondial en évolution rapide en raison de leur profonde sensibilité aux signaux thermiques au cours du développement», écrivent les chercheurs dans un article récent sur le sujet. «Prédire les conséquences du changement climatique pour ces espèces, y compris les sex-ratios de progéniture asymétriques, dépend de la compréhension de la manière dont les facteurs climatiques interagissent avec les caractéristiques du comportement de nidification maternel pour façonner l’environnement de développement.

Lorsqu’une population animale subit une poussée soudaine de descendants unisexes, cela peut désavantager gravement l’espèce et réduire considérablement la taille des générations futures. Si cela se produit à plusieurs reprises, une espèce pourrait être anéantie par le changement climatique alors que les animaux eux-mêmes sont en parfaite santé.

Les alligators ne sont pas les seules espèces à être particulièrement vulnérables de cette manière. De nombreux autres reptiles suivent des schémas similaires, mais ce ne sont pas seulement les reptiles qui en ressentiront les effets. La perturbation de la chaîne alimentaire peut affecter des écosystèmes entiers, et comme de nombreux reptiles sont à la fois des prédateurs et des proies, la diminution rapide des populations pourrait avoir un impact grave.

