Le récit de couverture d’inflation a propulsé le prix du Bitcoin à ATH

Les stratèges de l’institution financière JPMorgan Chase & Co. ont fait valoir que la raison du prix record de BTC n’est pas le lancement de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy. Au lieu de cela, les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation ont fait de l’actif numérique une option d’investissement attrayante, ce qui a conduit à son récent rallye.

Or a échoué, BTC a prévalu

Le moment, que de nombreux membres de la communauté des crypto-monnaies attendaient, est finalement arrivé le 19 octobre lorsque l’ETF adossé à la stratégie Bitcoin ProShares, nommé BITO, a commencé à être négocié à la Bourse de New York. Il est devenu le premier produit de ce type approuvé aux États-Unis.

Au cours de la première journée de son lancement, il a généré d’énormes volumes de transactions et est même devenu le deuxième fonds le plus négocié de tous les temps. Peu de temps après, la valeur en USD de BTC s’est dirigée directement vers le nord vers un nouveau record historique à environ 67 000 $.

Pourtant, selon les stratèges de JPMorgan, y compris le directeur général Nikolaos Panigirtzoglou, un autre facteur a conduit le bitcoin à ce jalon. Les spécialistes ont indiqué que la crypto-monnaie avait remplacé l’or comme couverture contre l’inflation ces derniers mois, ce qui avait propulsé le prix vers le nord :

«À lui seul, le lancement de BITO est peu susceptible de déclencher une nouvelle phase d’entrée de capitaux beaucoup plus frais dans le bitcoin. Au lieu de cela, nous pensons que la perception du bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison de la reprise actuelle, déclenchant un passage des ETF or aux fonds Bitcoin depuis septembre. »

L’équipe de JPMorgan a noté que les deux dernières semaines n’avaient pas été aussi fructueuses pour le métal précieux. Si l’on examine une période plus large, les ETF bitcoin ont considérablement dépassé ceux de l’or, comme l’ont révélé les stratèges :

« Ce changement de flux reste intact, soutenant une perspective haussière pour Bitcoin jusqu’à la fin de l’année. » Fonds Bitcoin vs. Flux d’ETF or : Source : JPMorgan

BTC peut-il maintenant changer la position du Big Boss ?

Jamie Dimon – PDG de JPMorgan – fait partie des critiques les plus éminents du principal actif numérique. Pourtant, il semble qu’il ait commencé à lâcher prise.

Tout a commencé en 2017 lorsque le haut dirigeant a qualifié le bitcoin de «fraude». Dimon ne s’est pas arrêté là et a prévenu que « c’est pire que des bulbes de tulipes. Ça ne finira pas bien. Quelqu’un va se faire tuer. Peu de temps après, cependant, il a regretté d’avoir fait ce commentaire et son institution financière est devenue beaucoup plus tolérante envers BTC.

L’année dernière, Dimon a de nouveau pesé sur la question. Cette fois, il a été plus doux dans ses commentaires en disant que le bitcoin n’était pas sa « tasse de thé » et qu’il n’y avait aucun intérêt personnel.

Il y a quelques jours, le PDG est revenu à sa phase négative, qualifiant BTC de « sans valeur ». Néanmoins, il a reconnu que la plupart des clients de JPMorgan ne partageaient pas son opinion et montraient une demande croissante de services d’actifs numériques.

Avec BTC établissant un nouveau record historique, la communauté crypto n’a pas encore découvert si Dimon maintiendra son point de vue hostile sur la question ou plutôt adoucira un peu et permettra plus d’offres à ses clients avides de bitcoins.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de ThinkRemote

