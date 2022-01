Le récit de COVID-19 change à nouveau, alors que les escrocs recherchent leur prochain score – RedState

L’émergence de la variante Omicron a représenté un défi unique pour les arnaqueurs COVID-19 du monde. D’une part, l’augmentation astronomique des cas due à l’augmentation de la transmissibilité a représenté une aubaine pour ceux qui cherchent à semer la peur. Des mises à jour constantes sur les taux d’infection à coronavirus, généralement représentées par des augmentations de pourcentage effrayantes, jonchent les réseaux sociaux.

D’un autre côté, parce qu’Omicron est tellement plus doux que n’importe quelle variante antérieure, les résultats graves (c. Cela ne veut pas dire que personne ne meurt, mais la moyenne des décès sur sept jours est inférieure à la moitié de ce qu’elle était pendant la vague d’hiver 2020-2021, malgré des cas beaucoup plus élevés. Les hospitalisations sont également en baisse en comparaison.

Pas vraiment de signe de baisse de la disponibilité des soins intensifs à New York, malgré un très grand nombre de cas de COVID. À titre de comparaison, la disponibilité des lits de soins intensifs était tombée à environ 15 % fin mars 2020. Données d’ici : https://t.co/XqEqI93ZCQ pic.twitter.com/cdjct6tGHM – Nate Silver (@NateSilver538) 1er janvier 2022

Ainsi, le récit doit changer, sinon, les gens pourraient en fait recommencer à vivre leur vie au lieu d’écouter des cinglés bien trop en ligne avec « Dr ». à côté de leur nom. Dans cet esprit, j’ai fait une prédiction il y a un peu plus d’une semaine que nous verrions un changement pour repousser la menace de « long COVID » à la lumière de la réalité du manque de virulence d’Omicron.

Le passage de « Omicron arrive, un hiver de mort approche » à « ouais, eh bien, vous pourriez encore avoir longtemps COVID » va être spectaculaire. – Bonchie (@bonchieredstate) 22 décembre 2021

Et bien sûr, Eric Feigl-Ding, l’un des meilleurs escrocs du COVID, a décidé de prédire la fin de la société en raison des « dommages cérébraux » du « long COVID ». Ces gens sont aussi prévisibles que le soleil levant.

Je connais ces gens comme chaque centimètre carré de mon corps glorieux et nu. pic.twitter.com/Z4GE1VIB4E – Bonchie (@bonchieredstate) 2 janvier 2022

Qu’est-ce que le « long COVID » exactement ? Bonne chance pour trouver une réponse solide et fondée sur des preuves à cela. Il est généralement décrit comme un ensemble de symptômes qui pourraient éventuellement être causés par les effets persistants d’avoir précédemment le coronavirus. Le problème? Les symptômes en question (brouillard cérébral, faible énergie, etc.) sont si génériques qu’ils pourraient littéralement être causés par des dizaines d’autres maux, ou ils pourraient en fait n’être rien du tout.

Par exemple, comme RedState l’a signalé il y a des mois, une étude menée au Royaume-Uni a examiné le « long COVID » chez les enfants. Incroyablement, les résultats ont montré que les enfants du groupe témoin (c’est-à-dire ceux qui n’avaient même jamais eu de COVID) avaient une prévalence plus élevée de symptômes de « long COVID » que ceux qui avaient réellement été infectés aux intervalles de quatre et 12 semaines de l’étude. .

Qu’est-ce que cela vous dit? Eh bien, cela semble suggérer que « long COVID » pourrait très souvent être simplement des êtres humains. Les humains ont tendance à tomber malades, à avoir des maux de tête, à se sentir espacés, etc. de temps en temps. Il est très douteux d’attribuer tous les maux dont une personne souffre à une infection COVID passée.

Et c’est ce qui en fait l’arnaque parfaite pour les clowns comme Feigl-Ding. Il n’a pas à prouver que le « long COVID » est très répandu et constitue un problème sérieux. Il n’y a pas de nombre de cas ou de statistiques probantes à s’inquiéter. Au contraire, il peut simplement affirmer qu’un panier entier de maladies courantes – qui n’ont probablement rien à voir avec le coronavirus – sont le résultat d’un « long COVID » et ensuite vous demander de prouver un résultat négatif. C’est tout à fait la configuration, n’est-ce pas?

Ces personnes ne lâcheront jamais la pandémie, même si Omicron semble en être la fin. L’hystérie du COVID donne trop de pouvoir et de notoriété à des individus qui n’en auraient pas autrement. Cela signifie que la rancune continuera – à moins que vous ne disiez que c’est assez.