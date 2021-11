Le récit «terrifiant» de Mark Lanegan sur le combat contre Covid 19 détaillé dans le mémoire «Devil In A Coma»

Marc Lanegan publiera un mémoire intitulé « Diable dans le coma » le 14 décembre via l’éditeur britannique lapin blanc. Le livre détaille un « récit terrifiant » de sa bataille avec COVID-19 qui a laissé le premier ARBRES CRISTIEUX leader et ancien membre de REINES DE L’ÂGE DE PIERRE « entrer et sortir du coma. »

« Diable dans le coma » est écrit en vignettes de prose et de poésie, avec le synopsis officiel décrivant le livre ainsi : « Un matin d’une clarté aveuglante en Irlande en mars 2021 Marc Lanegan s’est réveillé et est entré dans la cuisine pour se servir une tasse de café. Devenu complètement sourd pendant la maladie qui avait lentement dévoré son corps malade, il s’est retrouvé terrassé par des côtes fêlées, incapable de respirer. Son corps, chargé d’une gigantesque dose de COVID-19, a été rapidement transporté à l’hôpital Kerry avec peu d’espoir de survie.

« Entrer et sortir du coma, Laneganl’esprit et le corps de s ont été laissés osciller entre la vie et la mort, incapables de marcher ou de fonctionner pendant plusieurs mois. Alors que sa situation devient plus intolérable au cours de ce printemps le plus sombre, il est agressé par des cauchemars, des visions et des regrets à propos d’une vie vécue au bord du chaos et du désordre. Il est amené à considérer sa situation difficile et comment, au cours de sa sixième décennie, sa bataille de toute une vie contre la mortalité a conduit à cette rencontre banale finale avec une maladie qui a touché des millions de personnes, alors qu’il a apparemment trompé la mort pendant toute son existence. »

Lee Brackstone, éditeur de lapin blanc, mentionné: « « Le diable dans le coma » est la dernière œuvre d’un maître aux multiples formes, qui a une fois de plus fait de l’art la souffrance et les frondes et les flèches d’une fortune scandaleuse. Sans ménagement – ​​à la fois de lui-même et du monde dans lequel nous nous trouvons maintenant – et grotesquement fascinant, ce livre ne pourrait pas être plus viscéral et intense s’il était écrit avec du sang. »

Selon les rapports, Laneganl’état de santé s’est amélioré. « Il a retrouvé son audition mais sa santé va de haut en bas », a déclaré le publiciste de son livre.

Laneganles mémoires précédentes de, « Chantez à l’envers et pleurez », a été publié en 2020 par lapin blanc.

photo par Steve Gullick

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).