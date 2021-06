Le récital de Ténérife contre la Suède

15/06/2021

Une fois de plus, Pedro prouvé à nouveau que le mot pression n’existe pas dans votre dictionnaire. À l’âge de 18 ans, le natif de Tenerife est devenu le plus jeune joueur de l’équipe nationale espagnole à faire ses débuts dans un championnat d’Europe contre la Suède. Et le plus incroyable, c’est qu’avec le niveau affiché au Barça tout au long de la saison, l’azulgrana a réussi à ce que personne ne s’étonne qu’il soit déjà partant dans le ‘Red’. Au contraire, il est tenu pour acquis. Ce que tout le monde n’aurait pas prédit, c’est que Pedri jouerait tout le match, ce que Luis Enrique a décidé en voyant la grande soirée que passait l’ex de Las Palmas. En fait, Celui de Tegueste a même jeté l’équipe sur le dos dans la dernière ligne droite du bûcher.

Pedri avait besoin de recharger ses batteries après la fin de la Ligue et le match contre la Suède a confirmé qu’il est de retour au sommet. Le milieu de terrain a réussi 97 des 104 passes qu’il a tentées, bien que la chose la plus importante soit que, sur ces 97, jusqu’à 82 étaient dans le champ rival. C’est-à-dire 85 %. Il l’a montré au Barça et c’est une preuve : le football de Pedri va plus dans la zone des trois quarts.

L’azulgrana, qui est passé de moins en plus contre l’équipe nordique, canalisé pratiquement tout le jeu offensif de l’Espagne dans la dernière ligne droite du match, dans lequel entre lui et Jordi Alba ils ont généré pratiquement toutes les actions notables. Une occasion magnifique est née d’eux que Sarabia n’a pas pu se matérialiser. En fait, il semblait parfois que seul Pedri pouvait briser le réseau défensif suédois avec une passe entre les lignes. L’Espagne manquait de verticalité et le canari la détectait parfaitement.

À tout juste 18 ans, le sentiment que l’ex de Las Palmas transmettait était celui d’avoir joué toute sa vie en Coupe d’Europe. Pas de pression, pas de peur. Comme il le répète lui-même, “ce n’est que du football” et quand il est sur le terrain, son talent coule à flot. Luis Enrique le sait aussi, qui a remplacé tous les joueurs du terrain offensif à l’exception du Barça (il a changé Rodri, Koke, Olmo, Morata et Ferran Torres).

Ce samedi, lors du deuxième choc de l'”Euro” contre la Pologne, il n’y a aucun doute : Pedri et dix autres sortiront dans lequel ce sera un duel mémorable avant les options de qualification pour les huitièmes de finale.