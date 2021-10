Le record 21 d’Adele nommé l’album le plus vendu au Royaume-Uni par une femme

Le deuxième album d’Adele compte plus de cinq millions de ventes (Photo : Kevin Winter/.)

Le disque 21 d’Adele, lauréat d’un Grammy, est l’album le plus vendu au Royaume-Uni par une femme de tous les temps, a-t-il été révélé.

Le deuxième album de l’auteur-compositeur-interprète a accumulé le plus de ventes et de téléchargements au Royaume-Uni par une artiste féminine – avec plus de cinq millions de ventes, selon les chiffres compilés par l’Official Charts Company pour BBC Radio 2.

La nouvelle a été annoncée lors du compte à rebours All-Female Chart de BBC Radio 2 dans le cadre des célébrations de la station pour la Journée nationale de l’album.

Cette année, la station a repris le thème des « femmes dans la musique » et a consacré toute la journée aux morceaux d’albums d’artistes féminines.

L’album 21, sorti en janvier 2011, a été inspiré par la rupture du chanteur avec un ancien petit ami et comprenait les titres à succès Rolling in the Deep, Someone Like You et Set Fire to the Rain.

Il a passé un total de 23 semaines à la première place des charts britanniques et en 2012 a remporté l’album de l’année aux Grammy Awards, ainsi que le Brit Award de l’album britannique de l’année.

Adele les bras pleins de ses six Grammy Awards pour 21 et ses chansons (Photo : Kevork Djansezian/.)

La femme de 33 ans a sorti vendredi son premier nouveau single en six ans, Easy On Me, qui s’est déjà hissé au sommet des charts.

Son album complet, intitulé 30, devrait sortir le 19 novembre, la chanteuse ayant récemment déclaré qu’elle « ne paniquait pas » que le nouvel album d’Ed Sheeran = (prononcé Equals) ne sorte que quelques semaines auparavant.

Elle a précédemment déclaré que son quatrième album à venir était sa tentative d’expliquer son divorce avec le patron de la charité Simon Konecki, qui est le père de son fils de neuf ans, Angelo.

Radio DJ Jo Whiley, qui a annoncé les résultats d’un compte à rebours du top 30 sur BBC Radio 2, a déclaré: » Adele nous a enchantés dès le début avec sa voix, ses chansons et sa personnalité.

Adele est de retour avec Easy On Me, le premier single de son quatrième album, 30 (Photo : Columbia/PA)



La chanteuse dans le clip d’Easy On Me (Photo : YouTube/Adele)

«Quand elle écrit, elle écrit avec le cœur et c’est pourquoi sa musique résonne auprès de tant de gens.

«Elle le dit tel qu’il est, que ce soit sur scène devant des milliers de personnes à Glastonbury ou à travers les chansons de ses albums, et c’est pourquoi elle est si aimée et une superstar mondiale.

«Elle le chante comme elle le pense – parce qu’elle le fait.

«Elle a également une voix phénoménale et n’a pas changé depuis le tout premier Live Lounge que j’ai fait avec elle à Radio 1 jusqu’au moment où je lui ai parlé juste avant qu’elle ne fasse la une de Glasto.

« Toujours honnête, terre-à-terre, une superstar et très, très drôle. »

Les cinq meilleurs albums de l’histoire du Royaume-Uni d’artistes féminines

Adele – 21 (5 007 000 ventes) Amy Winehouse – Back to Black (3 912 000 ventes) Madonna – The Immaculate Collection (3 771 000 ventes) Shania Twain – Come On Over (3 411 000 ventes) Adele – 25 (3 364 000 ventes)

Laura Busson, directrice de la mise en service de Radio 2, a ajouté: « Radio 2 est fière de soutenir la Journée nationale de l’album en célébrant le thème de cette année des » femmes dans la musique « en jouant toute la journée des morceaux d’artistes féminines.

« Le Top 30 est un merveilleux rappel de l’incroyable contribution que les femmes ont apportée – et continuent d’apporter – à l’industrie de la musique, et félicitations à Adele pour être en tête du classement. »

Adele a également pris la cinquième place avec son album 25 de 2015.

