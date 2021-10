Le record avec lequel Ansu Fati pulvérise Messi

18/10/2021 à 14h45 CEST

Ansu Fati est de retour. Après presque un an d’ostracisme, la perle de La Masía a pris les galons en été et à son retour elle les a aussi pris sur le green. L’idole culé, qui était présente lorsque Leo a fait ses valises, a mené le Barça contre Valence et a continué d’augmenter les chiffres qui corroborent son indéniable potentiel.

La relation de Fati avec le but n’est pas négociable. Son efficacité a été démontrée tant dans son club que dans l’équipe espagnole. Partout où il a joué, il a marqué et même le poids de la blessure ne semble pas avoir diminué un footballeur auquel Koeman s’accroche comme un ongle brûlant. Leurs nombres sont incroyables.

Avec 14 jours avant son anniversaire, Fati est devenu le footballeur barcelonais qui a marqué le plus de buts dimanche dernier avant d’en atteindre 19. Le 13 de la Guinée-Bissau dépasse le 12 de Bojan Krkic, avec qui il partageait jusqu’à présent la première place d’un classement aussi prestigieux. Bien sûr, la carrière de Bojan au Can Barça n’a pas été aussi réussie que ses chiffres le suggèrent.

La différence avec Leo est abyssale. La star argentine a atterri dans le 19 avec une approbation de sept buts. À l’époque, cela semblait être un chiffre exagéré; puis Bojan et maintenant Fati ont été chargés de le nier. Et c’est qu’ils représentent près de la moitié de ceux que porte déjà le culé désormais avancé.

Le temps mettra tout le monde à sa place et la carrière ultérieure de Messi semble inaccessible pour tout autre footballeur. Mais Ansu Fati a redonné le sourire aux supporters du Barça, qui comptent sur lui pour chanter à nouveau un but dans deux matchs aussi importants que cette semaine contre le Dinamo Kiev et le Real Madrid.