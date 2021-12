Wosny Lambre de The Ringer est rejoint par Marcus Thompson de . pour discuter de la légende de Steph Curry après avoir établi le record de tous les temps à 3 points. Ensuite, Wos note certains des meilleurs et des pires ajustements hors du terrain de la NBA cette semaine et discute de l’avenir de Nike dans la création de chaussures numériques pour le métaverse après son acquisition de RTFKT.

