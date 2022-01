Le record de buts choquants de Harry Kane en demi-finale et en finale pour Tottenham et l’Angleterre révélé avant le choc de la Coupe Chelsea

Tottenham accueille Chelsea mercredi soir lors du match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao.

Les Spurs ont tout à faire alors qu’ils cherchent à renverser un déficit de 2-0 contre leurs rivaux londoniens – et vous pouvez suivre toute l’action en direct sur talkSPORT.

.

Les hommes de Conte ont tout à faire contre Chelsea

GETTY

Le record de Kane dans les grands matchs a été critiqué – et les statistiques montrent que les experts ont raison

Si leur match aller était quelque chose à dire, cependant, le club n’aura pas de flair contre les champions d’Europe.

Chelsea a dominé les Spurs du début à la fin du match et la seule consolation pour Antonio Conte est peut-être que ce n’était pas trois ou quatre.

Il y a une lueur d’espoir que les Spurs puissent effectuer un retour miraculeux, mais les chances sont fortement contre eux.

Harry Kane, qui a eu une soirée à oublier au match aller, devra être en forme si les Lilywhites veulent avoir une chance.

.

L’équipe de Conte chassait les ombres de Chelsea et il voudra en voir plus de Kane en particulier

Malheureusement pour les fidèles des Spurs, le bilan de Kane en demi-finales et finales de sa carrière à ce jour est lamentable.

Tant pour l’Angleterre qu’au niveau des clubs, il a le plus souvent fait blanc sur la plus grande scène.

En fait, il n’a inscrit que trois buts en 13 apparitions collectives en demi-finale et en finale au cours de sa carrière.

Lors de ses six dernières apparitions en demi-finale ou en finale, Kane n’a marqué qu’un but et n’a gagné que deux fois.

Jetez un œil à son dossier ci-dessous…

. – .

Harry Kane a été du côté des perdants de la finale de la Ligue des champions et de deux finales de la Coupe EFL avec Tottenham, et d’une finale du Championnat d’Europe avec l’Angleterre

Kane a également tiré à blanc contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 2018

Les 13 dernières apparitions de Kane en demi-finale et finale

Pour Tottenham et l’Angleterre**

Demi-finale aller de la Coupe de la Ligue 2015 contre Sheffield United – aucun but ni passe décisive

Demi-finale retour de la Coupe de la Ligue 2015 contre Sheffield United – aucun but, une passe décisive

Finale de la Coupe de la Ligue 2015 contre Chelsea – ni but ni passe décisive

Demi-finale de la FA Cup 2017 contre Chelsea – un but

Demi-finale de la FA Cup 2018 contre Man United – pas de but ni de passe décisive

Demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie – aucun but ni passe décisive

Demi-finale aller de la Coupe de la Ligue 2019 contre Chelsea – un but

Finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool – ni but ni passe décisive

Demi-finale de la Coupe de la Ligue 2021 contre Brentford – ni but ni passe décisive

Finale de la Coupe de la Ligue 2021 contre Man City – pas de but ni de passe décisive

Demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark – un but

Finale de l’Euro 2020 contre l’Italie – ni but ni passe décisive

Demi-finale aller de la Coupe de la Ligue 2022 contre Chelsea – pas de but ni de passe décisive

Le récent record de Kane et la forme générale des Spurs ces dernières semaines suggèrent qu’une victoire de Chelsea à égalité est une formalité.

Mais tout peut arriver dans le football et les Spurs ont un manager qui a l’habitude de se surpasser.

Conte a mené Chelsea au titre lors de la saison 2016/17 contre toute attente et il a été un vainqueur en série tout au long de sa carrière.

Cependant, Daniel Levy doit se battre pour garder l’Italien en N17 alors que Conte a exigé qu’il soit soutenu sur le marché.

« J’ai signé un contrat pour cette saison et la saison prochaine. Je pense que nous avons décidé ensemble, le club et moi, de prendre cette décision », a-t-il déclaré après la défaite de son équipe contre Chelsea la semaine dernière.

.

Les Spurs de Conte sont toujours en chantier et l’Italien demande des signatures

« Je pense que je n’ai pas besoin d’un long contrat pour être sûr de travailler pour un club. Je pense que le club doit apprécier mon travail et ensuite prolonger mon contrat. Mais seulement si je montrais au club que je le méritais.

«Je le répète, je ne suis pas un entraîneur qui veut de nombreuses années de contrat. Aussi, ce n’est pas juste. Parce que je sais très bien que je suis un entraîneur de haut niveau avec un salaire important pour le club.

« Je suis ouvert à l’amélioration de la situation de Tottenham et j’ai décidé de signer un contrat avec ce club et je suis disponible pour donner mon avis, pour donner ma vision et ce ne sera pas un problème pour moi, un contrat court – seulement un an pour aller.

« Ce ne sera pas un problème et je ne veux pas m’engager dans des clubs pendant de nombreuses années car je comprends que le salaire est un salaire important pour le club et je dois mériter ce type de contrat.

« C’est OK parce que Tottenham doit être sûr à 120% pour continuer à travailler avec moi.

« Je suis content de travailler avec ce groupe car ils me donnent une grande disponibilité. Mais en même temps, vous savez que le club doit connaître ma vision, doit connaître mon opinion sur la situation et surtout quelle est notre ambition.

