Le record de Jamie Vardy contre Arsenal est meilleur que celui de Harry Kane et le vétéran de la Premier League pourraient hanter les admirateurs pour suivre le rythme de Mohamed Salah de Liverpool dans la chasse au Golden Boot

La Premier League a été dotée de talents offensifs au fil des ans et Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo est illumine actuellement la division.

Cependant, peu de joueurs capturent plus le cœur du fan de football moyen que Jamie Vardy.

Jamie Vardy est l’une des stars les plus connues de la Premier League

L’attaquant de Leicester n’est pas ce que vous qualifieriez de star du football typique – après tout, il n’a pas progressé dans une académie d’élite et n’a pas attiré l’attention du monde dès son plus jeune âge.

Il boit des boissons énergisantes avant les matchs et éprouve une joie inégalée à agacer les supporters, mais vous ne pouvez pas lui reprocher d’avoir englouti la fortune que le football lui a apportée.

Après avoir été libéré par Sheffield mercredi à l’âge de 16 ans, Vardy a dû se reconstruire à partir du bas avec sa carrière le menant via Stocksbridge Park Steels, Halifax Town et Fleetwood avant d’atterrir avec les Foxes.

Peu de gens se seraient attendus à ce qu’il trouve le filet plus de 150 fois pour Leicester à son arrivée, mais il l’a fait avec un club le craignant plus que tout autre.

Leicester affrontera Arsenal samedi midi – en direct sur talkSPORT – sachant que la victoire pourrait les voir sauter dans les places de la Ligue des champions.

Jamie Vardy adore jouer contre Arsenal

Pour le joueur de 34 ans, ce sera une autre chance d’améliorer son bilan plutôt impressionnant contre les Gunners.

Bien que les résultats positifs ne soient pas vraiment courants contre les Gunners, le décompte personnel de Vardy de 11 buts en championnat en 13 apparitions signifie qu’Arsenal est le club contre lequel le joueur de 34 ans aime jouer plus que quiconque.

Et ce record est juste meilleur que celui d’Harry Kane, qui a pris 14 matchs pour marquer ses 11 buts.

Kane est généralement considéré comme l’adversaire le plus redouté des Gunners

La saison de buts la plus réussie de l’attaquant pour Leicester a eu lieu lors de la campagne 2015/16 lorsque les Foxes ont défié les chances de remporter le titre de Premier League.

Un total de 24 buts et huit passes décisives en 36 apparitions a guidé l’équipe de Claudio Ranieri vers la gloire, mais a également alerté les Gunners sur sa capacité à jouer au plus haut niveau.

Arsenal a déclenché la clause de libération de 20 millions de livres sterling de Vardy et l’attaquant s’est rendu avec sa femme, Rebekah, dans le nord de Londres où il a verbalement accepté de déménager aux Émirats sous Arsène Wenger.

Cependant, un changement d’avis tardif a vu la star née à Sheffield mettre fin à l’affaire.

Arsène Wenger est passé très près d’amener Jamie Vardy à Arsenal

Jamie Vardy est à deux doigts de rejoindre Arsenal

Il a déclaré: «Chaque fois que j’y pensais, mon cœur et ma tête venaient à la même réponse, qui était de rester.

« C’était exactement ce que je voulais faire, donc c’est exactement ce que j’ai fait.

« J’ai eu beaucoup de temps pendant que j’étais assis dans un hôtel à ne rien faire, donc c’était facile d’y penser à ce moment-là et facile de mettre le stylo sur papier. »

Discutant de l’échec du déménagement, Wenger a déclaré: «Je lui ai offert beaucoup d’argent à l’époque.

« Leicester venait de remporter le championnat à l’époque en 2016, et ils ne voulaient absolument pas le perdre et lui ont proposé un contrat plus long avec à peu près le même argent sinon plus. »

Après avoir échoué à signer Jamie Vardy, Arsenal a décidé de signer Pierre-Emerick Aubameyang qui n’a pas trop mal fait

Environ 18 mois après l’échec de leur transfert pour Vardy, Arsenal a conclu un accord pour Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund.

L’international gabonais a immédiatement pris les devants après avoir rejoint en janvier 2018 avec 10 buts en 13 apparitions avant la fin de cette saison.

Depuis lors, les records de Vardy et d’Aubameyang ont été remarquablement similaires.

Depuis la saison 2017/18, l’homme de Leicester a marqué 85 buts pour les Foxes, tandis qu’Aubameyang en a marqué 92 pour les Gunners.

Cette similitude s’étend également à cette saison, Vardy et Aubameyang ayant marqué à sept reprises jusqu’à présent cette saison alors qu’ils se préparent à s’affronter au King Power ce week-end.

Cependant, sur la base du record de l’attaquant de Leicester de 34 ans contre les Gunners, il faudrait une personne courageuse pour parier contre lui et étendre son record contre son adversaire le plus aimé.

Jamie Vardy est le concurrent le plus proche de Mo Salah pour le soulier d’or de Premier League jusqu’à présent ce trimestre

Vardy a peut-être 34 ans, mais l’homme de Leicester ne montre aucun signe de ralentissement.

Mo Salah de Liverpool ouvre la voie en termes de buts avec 10 buts et cinq passes décisives à son actif déjà en Premier League ce trimestre.

Alors que Sadio Mane, Michail Antonio et Bruno Fernandes ont tous un bilan décent, c’est l’attaquant des Foxes qui défie Salah le plus étroitement avec sept buts en neuf matches de championnat.

Vardy a marqué moins de 15 buts en une seule saison depuis son arrivée à Leicester, ce qui signifie qu’il espère encore relever un défi pour le soulier d’or de la Premier League cette fois-ci.