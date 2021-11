Le record de l’Espagne que seuls le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine ont

15/11/2021 à 02:28 CET

La dernière fois que l’Espagne a été absente d’une Coupe du monde, notre pays n’avait ni démocratie ni roi. Waterloo avait aidé ABBA à remporter le concours Eurovision de la chanson. Maradona a joué les Jeux nationaux Evita comme son premier tournoi de football argentin. La Seat 127 était la voiture la plus vendue en Espagne … Si vous n’avez pas encore découvert l’année, nous parlons de 1974, lorsque l’Espagne Il n’a pas assisté à la Coupe du monde en Allemagne de l’Ouest, enchaînant deux éditions sans figurer dans le meilleur tournoi de football au monde puisqu’il ne s’est pas qualifié non plus pour les adieux de Pelé au Mexique 70.

L’Espagne compte désormais douze participations consécutives à une Coupe du monde, réalisant une marque qui n’est pas accessible à beaucoupPlus précisément, il n’y a que trois équipes qui ont participé à la Coupe du monde plusieurs fois de suite. Des historiques comme l’Italie -en 2018-, la France -au début des années 90-, l’Uruguay -au nouveau millénaire- ou l’Angleterre -hors USA 94- sont quelques exemples que la régularité de l’Espagne mérite d’être étudiée. Pas en vain, le style change avec le temps, de ‘La Furia’ al ‘Tiki-Taka’ n’ont pas été remarqués dans une équipe qui a toujours digne des phases qualificatives pour la Coupe du Monde.

Cette fois, essentiellement en raison d’une Suède superlative, la nôtre a connu un pire moment que prévu, mais a finalement atteint l’objectif en faisant d’une pierre deux coups car Morata – le buteur du but de gloire – et Luis Enrique se sont réconciliés avec une ville que cet été a sifflé les deux protagonistes au début de l’Eurocup. L’Espagne disputera au Qatar 2022 sa douzième Coupe du monde d’affilée et devant l’Argentine avec 13 participations consécutives, l’Allemagne avec 18 et le Brésil qui a disputé les 22 qui sera ajouté à la Coupe du monde des Émirats.

Le football espagnol a de solides raisons d’être satisfait de se placer dans un panthéon où beaucoup n’avaient jamais réalisé que nous serions avec une telle présence. Il est vrai que dans les titres mondiaux nous ne pouvons pas rivaliser avec les trois équipes qui nous précèdent sur la listeMais on ne peut pas envier le moins du monde notre trajectoire depuis le début du siècle, ayant réalisé une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe.

Le ciel semble la limite pour une équipe qui ne peut que s’améliorer au fil du temps en comptant sur un noyau dur composé de jeunes brillants comme Gavi, Pedri ou Ansu Fati, qui devraient parfaitement compléter des stars établies comme Busquets, Morata, Dani Olmo ou Jordi. Alba. Luis Enrique nous a déjà emmené en demi-finale de l’Eurocup… Pourquoi ne pas rêver de dépasser la barre au Qatar ?