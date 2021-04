Le record de Macron démantelé alors que la France plonge dans un nouveau verrouillage | Monde | Nouvelles

Emmanuel Macron a ordonné à la France un troisième verrouillage national alors qu’il admettait que le pays était sur le point de «perdre le contrôle» du coronavirus. Son annonce de mercredi soir est intervenue alors que les unités de soins intensifs des régions les plus durement touchées de France atteignaient le point de rupture alors que le déploiement de la vaccination était en panne. Commentant les développements à travers la Manche, l’invité d’ITV This Morning Matthew Wright a qualifié le leadership de M. Macron de « désastre ».

M. Wright a déclaré: « Macron a un leader, il a été un désastre ces dernières semaines.

«Il n’a pas répondu aux inquiétudes et aux appels des Français.

«La France est également divisée géographiquement sur le coronavirus, il semble être bien pire dans le nord plus peuplé que dans le sud.

« Juste de l’autre côté de la frontière, l’Allemagne a des problèmes, il y a quelques États allemands qui disent déjà que peut-être tout le pays devrait entrer en lock-out. »

Abordant la crise de l’approvisionnement en vaccins dans l’UE, il a poursuivi: «Le fait que le système de l’UE ne fournisse pas de vaccins à ses États membres au rythme qu’ils souhaiteraient est également associé à une certaine frustration.

« Ursula von der Leyen soutiendrait qu’ils ne prouvent pas les vaccins pour lesquels ils ont été contractés.

«Mais c’est plus nuancé que cela je pense.

« C’est un leadership médiocre et l’idée que les États individuels se détournent de l’UE, l’Autriche achetant ses vaccins à la Russie. »

Il a déclaré: «Cette variante qui a été identifiée pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l’année dernière.

«Et dans une certaine mesure, bien sûr, a donné lieu à une épidémie au sein de l’épidémie et c’est plus grave qu’au printemps dernier.

«Donc, par conséquent, il n’y a pas de région métropolitaine qui en a été sauvée et c’est aussi plus dangereux qu’à l’automne, donc cela signifie que le virus est [not only] plus contagieux mais peut aussi tuer.

«En fait, les services de soins intensifs doivent désormais traiter avec des personnes en bonne santé.»