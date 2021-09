Le record de poisson-chat d’un pêcheur du Connecticut est révoqué ; l’état présente des excuses

Un pêcheur du Connecticut crédité d’avoir fracassé le record de poisson-chat blanc de l’État le mois dernier s’est vu retirer cette reconnaissance.

Ben Tomkunas a attrapé le poisson-chat de 21,3 livres le 20 août à Coventry Lake. Quelques jours plus tard, le Bureau des ressources naturelles a déclaré Tomkunas le nouveau détenteur du record.

“C’était difficile à vérifier car Channel Cats et White Cats, surtout lorsqu’ils sont si gros, se ressemblent beaucoup”, a déclaré l’agence. “[But] avec plusieurs paires d’yeux d’experts, nous confirmons le nouveau record de l’État.

Apparemment, le débat s’est poursuivi pour savoir si le poisson, qui a été relâché, aurait pu être mal identifié. Lundi, le Bureau des ressources naturelles a annoncé que la décision avait été annulée par le ministère de l’Énergie et de la Protection de l’environnement.

Le record de l’État s’élève donc toujours à 12,75 livres.

“En raison de questions soulevées à la fois en interne chez DEEP et par des sources extérieures, DEEP rappelle sa déclaration initiale d’un nouveau poisson-chat blanc record d’État capturé dans le lac Coventry le 20 août”, a annoncé le Bureau des ressources naturelles via Facebook. « Sans la possibilité d’examiner le poisson réel, l’identification est laissée aux images fixes et aux vidéos, qui se sont avérées ambiguës et peu concluantes pour identifier définitivement l’espèce de poisson-chat dans ce cas.

«Pour maintenir l’intégrité de l’ensemble de données des enregistrements d’État, nous annulons l’annonce initiale selon laquelle ce poisson de 21,3 livres était le nouveau record d’État White Catfish. Nous nous excusons pour cette erreur.

Tomkunas, qui pêchait la carpe lorsque le poisson-chat a frappé, a déclaré qu’il « courait comme un bar rayé de 30 pouces ».

Si le poisson était en fait un poisson-chat blanc, il avait une taille record. Le record du monde actuel de tous les équipements, établi à Oakdale, en Californie, en 2005, s’élève à 19 livres et 5 onces.