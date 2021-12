Le record de Spider-Man No Way Home : la prévente de billets en Espagne dans ses premières heures | Divertissement

Spider-Man: No Way Home bat des records de prévente de billets en Espagne avec plus de 130 000 billets vendus au cours de ses 24 premières heures.

Il ne reste que très peu de choses à Spider-Man: No Way Home pour atterrir dans les salles, sans aucun doute le film de super-héros le plus attendu par les fans en raison de l’afflux massif de ventes de billets prévues dans le monde.

Le désir de voir le Film Spider-Man : No Way Home En salles, ils n’ont pas tardé à venir et leurs ventes explosent, au point que Spider-Man No Way Home a la plus grosse prévente de billets depuis Avengers Endgame.

En Espagne, nous avons dû attendre un peu pour obtenir les billets pour Spider-Man : No Way Home. Ou plutôt à essayer, car dès leur mise en vente hier, de nombreuses salles de cinéma ont fini par s’effondrer devant l’avalanche de fans pour acquérir leur billet.

Malgré le fait qu’il y ait eu de nombreuses plaintes au sujet de ces effondrements, des chaînes de cinéma comme Kinépolis ont avec philosophie et humour l’effondrement de leur site Internet lors de la prévente des billets pour Spider-Man : No Way Home, faisant sourire les fans avec un sens de l’humour qui n’ont pas encore pu acquérir leur précieux billet.

Et, bien sûr, ces effondrements indiquent que de nombreuses personnes sont intéressées à voir le prochain film de l’univers cinématographique Marvel, ce qui implique une très bonne collection au box-office avant même sa première en salles.

En Espagne, la réponse des fans a été telle que des records de prévente de billets ont été battus, atteignant plus de 130 000 billets vendus uniquement au cours des 24 premières heures suivant leur mise en vente. Incroyable!

Sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles les fans veulent tant voir Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il reste à confirmer si les rumeurs qui circulent sur le retour éventuel de Tobey Maguire et Andrew Garfield est (ou pas) vrai.

Pour l’instant, ce qui est clair, c’est que les méchants des précédentes sagas de films Spider-Man seront de retour, en prenant par exemple le Docteur Octopus d’Alfred Molina, au Bouffon vert de Willem Dafoe ou pour Jamie Foxx Electro.

Le film Spider-Man : No Way Home sortira en salles le 17 décembre 2021. En attendant, nous vous laissons ici tous les films de Spider-Man classés du pire au meilleur selon les critiques.

