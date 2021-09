Le record de tête de l’attaquant de Liverpool Diogo Jota, avec des statistiques avec le rival de Manchester United, Cristiano Ronaldo

Ils disent que les bonnes choses viennent en petits paquets et avec Diogo Jota, c’est définitivement le cas.

L’attaquant de Liverpool, qui a signé pour le club des Wolves l’année dernière, a été une révélation depuis qu’il est devenu un Rouge, et a poursuivi sa belle forme pour le club avec son troisième but de la saison contre Brentford samedi.

GETTY

Le record de buts de Diogo Jota avec sa tête est exceptionnel

Et ce but, qui était le premier des trois des Reds dans un thriller de six buts, s’est ajouté à un record phénoménal qui n’est amélioré que par des joueurs de tête et d’épaules au-dessus de lui, littéralement.

C’est en hauteur, pas en capacité.

À 5 pieds 10 pouces, Jota n’est pas forcément petit mais, quand on le compare aux seuls joueurs qui ont marqué plus de buts de la tête que lui cette année, son bilan est remarquable.

Dominic Calvert-Lewin, Christian Benteke, Edison Cavani et Lewis Dunk, qui mesurent tous 6 pieds 2 ou plus, sont les seuls joueurs à avoir marqué plus de buts avec la tête depuis le début de 2021.

L’ancien attaquant de Liverpool Christian Benteke est l’un des seuls joueurs à marquer plus de têtes cette année civile

Cela illustre à quel point le Portugais, qui a fait 21 sélections et marqué huit buts pour son pays, est dans l’air, bien qu’il soit plus petit que la plupart de ses collègues attaquants de cette liste.

Jota n’a marqué qu’une tête de moins en 2021 que son partenaire d’attaque de l’équipe nationale, Cristiano Ronaldo, qui a marqué quatre buts avec sa tête – tous pour son ancienne équipe, la Juventus.

Diogo Jota mesure 5 pieds 10 pouces et a marqué 3 buts de la tête en Premier League en 2021, les seuls joueurs avec plus sont : Calvert-Lewin [6ft 2”]

Benteke [6ft 2”]

Cavani [6ft]

Dunk [6ft 3”] Incroyable dans l’air pour sa taille. ️ pic.twitter.com/JznYxIEupm – Statman Dave (@StatmanDave) 25 septembre 2021

Le manager adjoint de Liverpool, Pep Lijinders, a réitéré cela en disant que le joueur de 24 ans “sent le but”, avant sa deuxième saison en tant que joueur des Reds.

Le bras droit de Klopp a déclaré sur le site officiel du club au début de la saison : “C’est super que Diogo nous ait rejoint parce que vous voyez immédiatement la vitesse qu’il a et, en même temps, autant de contrôle sur son corps et le ballon. C’est effrayant.

Jota a même marqué autant de buts de la tête que son compatriote Cristiano Ronaldo

« Il donne à notre ligne de front beaucoup de direction et d’énergie.

“Diogo n’est pas un ailier portugais typique qui reçoit le ballon dans ses pieds et crée une désorganisation avec des dribbles de l’extérieur. Diogo est à la verticale, un deuxième attaquant dans la surface, un pur ailier de Liverpool.

«Il flaire le but, est techniquement à un niveau élevé. Surtout avec notre jeu de passes, nous avons besoin des mouvements de Diogo derrière la dernière ligne. Il défend à un niveau élevé.

