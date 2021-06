Le record de tous les temps de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton dans le match 3 contre les Nets

in

Giannis Antetokounmpo Oui Khris Middleton ils ont battu un record de tous les temps hier lors d’un match des séries éliminatoires de la NBA. À eux deux, ils ont marqué 79% des points des Milwaukee Bucks lors de la victoire contre les Brooklyn Nets (ni plus ni moins que 68 des 86 points avec lesquels leur équipe a terminé). Middleton a contribué 35 et Anteto est allé à 33. Si Jrue Holiday n’avait pas fait le panier décisif à la fin, on pourrait dire qu’ils étaient seuls en attaque.