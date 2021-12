Le record de victoires d’Audi dans le sport automobile fait d’une entrée en F1 une possibilité passionnante · .

Si, comme cela semble de plus en plus probable, Audi est sur le point de s’engager dans la Formule 1, ce sera le dernier d’une série de championnats que le constructeur a affrontés au cours des quatre dernières décennies.

Bien sûr, le succès dans une forme de sport automobile n’est pas une garantie de la même chose en F1. Mais une erreur habituelle que peuvent commettre les constructeurs lorsqu’ils font de la course automobile est de ne pas comprendre ce qui en fait une entreprise complètement différente de la construction et de la vente de véhicules routiers. Les antécédents d’Audi dans un éventail de disciplines montrent qu’ils le comprennent mieux que les autres – et indiquent qu’ils ne se contentent pas d’être simplement des participants.

Au cours des années 80 et 90, la société a utilisé le sport automobile pour présenter sa technologie « Quattro » à quatre roues motrices. Cela a trouvé sa première et sans doute la plus grande application sur des surfaces meubles, notamment en rallye.

Dans la première moitié des années 80, les machines Quattro, A1, A2 et S1 d’Audi ont remporté plus de 20 victoires en Championnat du monde des rallyes et ont permis à l’équipe de remporter les titres constructeurs 1982 et 1984. Ses pilotes Hannu Mikkola et Stig Blomqvist ont également été sacrés champions.

Audi a introduit les quatre roues motrices en rallye… Elle n’a pas été en mesure de regagner cette gloire dans la seconde moitié de la décennie. La fin abrupte des classes de rallye « Groupe B » et « Groupe S » pour des raisons de sécurité, alors qu’Audi travaillait sur une nouvelle voiture puissante pour cette dernière catégorie, l’a fait reculer. Mais sa technologie à quatre roues motrices s’est bien transférée aux courses sur circuit.

Audi a balayé la série Trans-Am américaine en 1988 avec ses 200, remportant huit des 13 courses. Les régulateurs ont répondu, comme le font souvent les régulateurs, en interdisant le système à quatre roues motrices qui a donné à l’équipe leur avantage.

Sans se laisser décourager, Audi a préparé un assaut contre une autre série américaine, IMSA, avec une nouvelle voiture vaguement basée sur la 90 Quattro. La machine large et musclée produisait 720 ch à partir de son moteur cinq cylindres de 2,2 litres. Il a raté les courses d’ouverture de 1989 à Daytona et Sebring, mais les victoires dans sept des manches restantes pour Hans-Joachim Stuck lui ont suffi pour se classer troisième du championnat. Audi a terminé deuxième au classement par points des équipes, ruinant les deux courses qu’elles ont ratées.

Stuck a remporté le championnat allemand des voitures de tourisme l’année suivante et un autre pilote Audi, Frank Biela, lui a succédé en 1991. Le pilote de 27 ans a remporté la couronne en remportant les deux courses lors de la finale à Donington Park en Grande-Bretagne.

Les coûts ont augmenté dans le DTM au cours des années suivantes. Alors que Mercedes et Alfa Romeo prenaient le butin, Audi regardait ailleurs, soutenant la formule Super Touring de plus en plus populaire par rapport à la série spectaculaire mais de plus en plus chère de l’Allemagne.

… et des voitures de tourisme, où il a ajouté plus de trophées, Audi a regardé au-delà de l’Allemagne, y compris en Grande-Bretagne. Biela a lancé un assaut réussi sur le championnat britannique des voitures de tourisme en 1996 avec son A4, construite selon les réglementations très populaires du Super Touring.

Encore une fois, le Quattro avait un avantage clair – Biela a remporté huit victoires sur sa route vers le titre – et encore une fois, les décideurs les ont fait payer. Les voitures à quatre roues motrices ont dû supporter une pénalité de poids importante l’année suivante, ce qui a neutralisé leur avantage.

Mais la prochaine poursuite du succès d’Audi, aux 24 Heures du Mans, dépasserait largement leurs réalisations ailleurs. Ils sont arrivés en 1999 alors que leurs rivaux BMW et Mercedes se dirigeaient vers la sortie : ce dernier ayant gagné avec leurs V12 LMR affûtés Williams, ce dernier abandonnant après une série d’accidents aériens choquants.

En 2000, Toyota avait également mis en boîte son programme Le Mans. Audi a nettoyé, remplissant les trois premières places du podium avec ses R8 de Joest. Cela a commencé une période étonnante de 15 ans au cours de laquelle Audi a presque monopolisé le succès dans la plus grande course d’endurance au monde. Leurs triomphes n’ont été interrompus que par des victoires pour Bentley en 2003 et Peugeot six ans plus tard.

Audi a été la première à gagner au Mans avec un moteur diesel et hybride. La victoire d’Audi en 2006 était une autre étape technologique : la première pour une voiture à moteur diesel. Ils ont repoussé une nouvelle menace féroce de Peugeot au cours des deux prochaines années, avant que l’équipe locale ne remporte finalement la victoire en 2009. remporter la première victoire au Mans avec un hybride.

Lorsque leur couronne a finalement glissé, c’était à une autre marque du groupe Volkswagen, Porsche, dont le record de victoires au Mans Audi a fait de sérieuses incursions en plus d’une décennie et demie. Ils ont également remporté les deux premières saisons du Championnat du monde d’endurance révisé pour les constructeurs.

Une équipe Abt soutenue par Audi est entrée dans la première saison de Formule E en 2014 et trois ans plus tard, l’entrée a obtenu le soutien de l’usine. Lucas di Grassi d’Abt a remporté le titre 2017-18 et l’équipe dirigée par Audi a remporté le championnat des équipes la saison suivante. Mais à ce moment-là, la marque et le groupe Volkswagen dans son ensemble étaient sous le choc des implications du scandale du Dieselgate et le programme WEC de l’équipe avait été mis en boîte.

Parallèlement à ces programmes, Audi a rejoint ses rivaux allemands dans le DTM réformé où il a connu plus de succès. Parfois, la concurrence était extraordinairement rude. En 2007, il a retiré ses voitures en masse d’une rencontre meurtrière et pleine d’incidents sur le circuit de Catalogne après plusieurs affrontements avec des pilotes Mercedes.

Bataille reprise ? Audi et Mercedes se sont affrontés en DTME. Huit ans plus tard, c’est lui qui a porté les coups. Au Red Bull Ring, le pilote Audi Timo Scheider a été notoirement chargé de « schieb ihn raus » – « poussez-le » – par le chef d’équipe Wolfgang Ullrich, après quoi il a jeté deux pilotes Mercedes dans un bac à graviers, dont le futur champion Pascal Wehrlein.

Mis à part les controverses, Audi a également empilé l’argenterie pour l’équipe et les pilotes. Au cours des quatre dernières années avant que la série ne traverse une autre de ses métamorphoses périodiques il y a 12 mois, Audi a remporté un trio de titres en double.

Audi espère maintenant donner sa touche dorée à une autre nouvelle entreprise, le Rallye Dakar, qu’elle disputera pour la première fois le mois prochain en utilisant un nouveau véhicule concept à conduite alternative. L’Audi RS Q E-tron utilise un quatre cylindres turbo de 2,0 litres provenant de son entrée DTM pour charger une batterie, qui alimente une paire de moteurs électriques, un sur chaque essieu. Il vise à être le premier constructeur à utiliser une transmission incorporant des moteurs électriques pour concourir pour la victoire globale contre ses rivaux utilisant des moteurs conventionnels.

En attendant, il prépare également un retour au Mans. Et le constructeur a été étroitement impliqué dans l’élaboration du prochain ensemble de réglementations sur les moteurs de Formule 1, qui devrait être introduit en 2026.

Ils ont ajouté des titres de Formule E avant de continuer. Maintenant, Audi semble être sur le point d’annoncer une entrée en F1, disant au PDG Stefano Domenicali et au président sortant de la FIA Jean Todt la semaine dernière qu’il a l’intention de confirmer son entrée au début de l’année prochaine. Cela le mettrait potentiellement contre Mercedes – encore une fois.

Le féroce rival d’Audi a connu un succès extraordinaire en F1 au cours des huit dernières années. La défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen dans le dernier tour du championnat du monde de cette année était la première fois au cours de cette période qu’un championnat n’allait pas dans le sens de Mercedes. La semaine dernière, alors que l’équipe délibérait sur l’opportunité de faire appel de la conclusion controversée de la course, Audi a félicité la FIA pour avoir assuré une conclusion équitable à la saison jusqu’au – a-t-il souligné – le dernier tour du championnat.

La possibilité qu’Audi affronte Mercedes en F1 – sans parler de Ferrari et des autres – est donc une perspective absolument fascinante. Mais avec les nouveaux moteurs dans près de cinq ans, nous devrons peut-être attendre un peu pour le voir.

