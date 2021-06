Le record du monde du 400 m haies de Sydney McLaughlin aux essais olympiques était époustouflant

in

C’est une chose de sortir et de tout donner dans l’espoir de faire partie de l’équipe olympique, et une autre de sortir et de battre le record du monde avec désinvolture.

Sydney McLaughlin était déjà l’une des favorites de la finale du 400 mètres haies, mais personne ne s’attendait à ce qu’elle devienne la première femme à courir l’épreuve en 51 secondes. Son record final de 51,90 bat la marque de Dalilah Muhammad, établie en 2019. Il s’agit d’une progression record remarquable pour le 400 m haies féminin, qui n’a été améliorée que quatre fois de 1986 à 2019, maintenant le record a été battu trois fois en deux ans. , avec Muhammad battant son propre record, maintenant McLaughlin prenant la couronne.

Le duo représente la domination des États-Unis dans le sport et une chance très réelle qu’ils puissent terminer 1er et 2e à Tokyo. Ce sera l’une des batailles les plus amusantes à regarder aux Jeux olympiques de 2021.