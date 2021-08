Le record du monde stratosphérique qui a duré 30 secondes

29/08/2021 à 05:35 CEST

L’Irakien Garrah Tnaiash est allé complètement à rien en seulement 30 secondes. Il participe au lancer du poids dans la catégorie F40 (Personnes de petite taille) et est arrivé à Tokyo en tant que champion paralympique après avoir remporté la médaille d’or à Rio 2016 avec un lancer de 10,76, une distance qu’il a dépassée dans les championnats auxquels il a participé. ans.

Il était ainsi l’un des grands favoris pour remporter l’or au stade olympique de Tokyo. Lors de son dernier lancement, l’Irakien commandait le poids à 11,15 mètres, dépassant le record du monde actuel détenu par le Portugais Miguel Monteiro (11.01). Dès que sa marque est sortie sur la lumière, il a sauté de joie, a enlevé sa chemise, est allé faire la fête avec son équipe, a attrapé le drapeau irakien et n’a pas arrêté de sauter dans le tartan avec enthousiasme.

Mais la compétition n’était pas terminée, il y a eu un dernier lancement par le Russe Denis Gnezdilov, un rival de taille avec qui l’or et l’argent des compétitions sont généralement partagés. Denis n’avait jamais atteint 11.15 Tnaiash.

Record éphémère

Seulement 30 secondes s’étaient écoulées, peut-être moins. Garrah célébrait encore son jalon lorsque Denis a jeté le poids. Dès l’instant où il a décollé de son cou, le Russe savait qu’il s’agissait d’un grand lancement, proche de celui de son rival. Il y a eu quelques secondes de tension jusqu’à ce que est sorti à la lumière le 11.16 Nouveau record du monde ! il indiquait le panneau en gros caractères.

La joie de Gnezdilov était plus que justifiée et Le cœur de Tnaiash s’est presque arrêté. Ce n’était pas possible que son record n’ait duré que quelques secondes. C’était le meilleur moment de sa vie sportive et il lui a été enlevé en un clin d’œil. En bon sportif, il a tout de suite félicité son rival, mais ce soir il aura du mal à dormir.