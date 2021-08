Le record historique battu par Ricky Rubio face aux Etats-Unis

Ricky Rubio n’a pas pu éviter la défaite de l’Espagne en quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2021, mais l’une de ces performances qui marquent l’histoire et restent dans l’imaginaire collectif de tous les fans a pris forme. Il a jeté l’équipe sur le dos et a marqué 38 points, dépassant les 35 que Pau Gasol avait comme record de buts avec l’équipe espagnole et devenant le joueur qui a marqué le plus de points pour l’équipe des États-Unis dans l’histoire olympique.

Ricky Rubio a 36 points. C’est la meilleure marque de score JAMAIS contre l’équipe des États-Unis aux Jeux Olympiques. – HoopsHype (@hoopshype) 3 août 2021