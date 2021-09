Le record historique du e Nasdaq Crypto nouveaux médias

Hier l’indice Nasdaq a atteint un nouveau record historique, au-dessus de 15 690 points.

Nasdaq, jours record

Mardi, il avait clôturé à 15 580, mais peu de temps après la réouverture des marchés, il a bondi de 0,7% en quelques minutes hier. Depuis le 23 août, il n’a cessé de grimper, en hausse de 3,5 % en 12 jours.

Du 27 juillet au 20 août, il avait fluctué dans une zone comprise entre 14 800 et 15 200 points, mais à la réouverture des marchés le lundi 23 août une nouvelle phase ascendante a commencé.

Cette phase de croissance, qui avait démarré fin mai, ne semble s’être arrêtée qu’à certains moments. Ces derniers mois, l’indice Nasdaq 100 a augmenté de près de 28%, tandis que depuis le krach de mars 2020, la croissance globale s’élève désormais à plus de 165%, en moins d’un an et demi.

En regardant plus loin dans le temps, par rapport à l’après-crise financière niveau de 2008, le niveau actuel est 1 400 % plus élevé. Il s’agit d’une performance vraiment remarquable en environ 12 ans. Cette croissance de plusieurs décennies s’est déroulée en quatre phases.

Phases de croissance

La première a duré de 2009 à 2015, l’indice passant d’environ 1 000 points à environ 4 700 points. Après une brève baisse qui n’a duré que quelques mois, une deuxième phase de croissance a été déclenchée de mars 2016 à février 2020, l’indice atteignant 9 600 points avant qu’un krach en mars de l’année dernière ne le ramène en dessous de 6 800 points.

À partir d’avril 2020, il y a eu deux autres phases de croissance significative, très probablement en raison des mesures prises pour la crise pandémique.

En particulier, l’énorme quantité de dollars créée par la Fed et injecté sur les marchés financiers semble avoir joué un rôle crucial dans les augmentations au plus fort de la pandémie, à tel point que de 6 700 en mars 2020, le Nasdaq 100 a plus que doublé dans les dix mois et demi suivants.

Le fait est qu’après un bref retracement en mars de cette année, et un autre très bref en mai, il est remonté.

Depuis le 17 mai, il a 13 semaines positives sur 16, à peu près le même que l’année dernière à la même époque.

La politique monétaire de la Fed et son expansion

Étant donné que Données économiques américaines n’ont jamais été particulièrement brillants pendant tout ce temps, il est possible que le La politique monétaire expansionniste de la Fed est le principal raison pour ces des hausses continues. A noter que pour l’instant la Fed ne semble pas disposée à réduire le stimulus qu’elle fournit aux marchés financiers depuis de nombreux mois, sous forme de dollars créés de toutes pièces.

Beaucoup soutiennent que le Nasdaq ne peut pas monter éternellement, et que tôt ou tard un nouveau retracement pourrait venir. Beaucoup prétendent que c’est en fait une bulle qui gonfle depuis trop longtemps, et qu’elle pourrait tôt ou tard éclater, mais tant que la politique monétaire de la Fed reste si vaste, cela ne semble pas susceptible de se produire.

Il faudra voir si, quand c’est le cas, c’est juste un retracement normal, comme cela s’est produit plusieurs fois au cours des 12 dernières années, ou un crash complet.