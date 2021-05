Le record que Castaño peut voler à Canelo

Après la performance de samedi devant Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO), qu’il a battu au huitième tour, se demande si Saul Canelo Alvarez (56-1-2, 38 KO) est la meilleure livre pour livre du moment à chaque fois qu’elle est plus petite. Le Mexicain a donné un autre échantillon de son personnage et possède maintenant trois des quatre ceintures de poids super moyen (WBO, WBA et WBC).

Le Colorado a annoncé qu’il s’est engagé à réaliser ce qui lui manque, la FIB entre les mains de l’Américain Usine de Caleb (21-0, 12 KO), et soyez le premier de la catégorie à obtenir les quatre en même temps. Cette réalisation serait double, puisqu’il deviendrait le seul Latino à y parvenir. Mais ici il apparaît Brian Brown (17-0-1, 12 KO) dans l’équation.

Boxi est redevenu champion du monde après avoir battu le Brésilien Patrick Teixeira.

Le 17 juillet, Boxi affrontera Yankee Jermell Charlo (34-1, 18 KO) pour tous les titres super welters. L’Argentin mettra son titre WBO en jeu, tandis que l’Américain risquera les WBC, WBA et IBF. Célébrer, Castaño marquera l’histoire et battra Canelo, qui pourrait revenir sur le ring en septembre.

Le premier des organismes à être créé fut la World Boxing Association en 1921, suivie du World Boxing Council en 1963 et de la Fédération internationale de boxe deux décennies plus tard. Avec l’arrivée de la World Boxing Organization en 1988, obtenir les quatre grands titres est devenu très difficile. Et pas parce que les boxeurs manquaient: les affaires ont toujours été le problème.

Castaño veut terminer avec son bras levé.

Si l’on pense rapidement aux boxeurs qui ont marqué une époque au cours des trois dernières décennies, les incontournables sont Wladimir Klitschko, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Roberto Duran et Floyd Mayweather. Aucun d’entre eux n’était le roi absolu de leur catégorie, ce qui montre clairement que le problème n’était pas le talent mais les affaires.

Alors, qui sont les combattants qui ont pris toutes les ceintures à la fois? Ole fait un bilan des quelques gloires qui y sont parvenues.

LES ROIS ABSOLUS DE LA BOXE

La légende des bagues Bernard Hopkins est devenue le premier à remporter toutes les ceintures en 2004, l’année où il a battu Oscar de la Hoya chez les poids moyens. Le duel des Américains a été laissé à la brune par KO9. Il les a défendus avec succès contre Howard Eastman, mais les a perdus à Jermain Taylor, qui a été imposée à l’unanimité. De cette façon, Bad Intentions est également sur la courte liste.

Bernard Hopkins a été le premier à dominer complètement une catégorie.

Avant de passer au lourd, l’Ukrainien Oleksandr Usyk il a dominé le cruiserweight, une catégorie qui a une limite de 90,7 kilos. En 2018, avec sa décision unanime victoire vs. le Russe Murat Gassiev, a vaincu tous les sceptres. Il les a exposés à quatre mois à Tony Bellew, qu’il a assommé au huitième round, avant de les quitter.

Usyk l’a eu sur un croiseur et rêve de le faire lourd.

Terence Crawford est un autre des plus grands des dernières décennies.

Le quatrième qui apparaît dans ce court appareil est Terence Crawford. Le Yankee, désormais champion des poids welters WBO, a réalisé toutes les réalisations des super légers en 2017 lorsqu’il s’est uni au Namibien Julius Indongo, qu’il a éliminé en trois rounds. Comme Usyk, il a rapidement baissé ses ceintures parce qu’il prenait du poids.

Cette liste aura un autre nom en juillet. Le grand souhait argentin est que ce soit celui de Castaño. Vous vous inscrivez, Boxi?

