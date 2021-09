Le record remarquable de Messi contre Pep et Mane sera-t-il l’homme contre Porto…

La deuxième semaine de match de la Ligue des champions de l’UEFA reprend cette semaine avec quelques matchs à craquer alors que les meilleurs d’Europe s’affrontent.

Manchester City se rend dans la capitale française pour un affrontement à succès avec le Paris St-Germain, Liverpool se rend à Porto, voici tout ce que vous devez savoir sur les rencontres de ce soir.

Messi a été nommé dans l’équipe du PSG pour affronter Man City

PSG-Manchester City

Le PSG est peut-être sans Lionel Messi alors qu’il accueille les champions de Premier League au Parc des Princes, mais le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’il aimerait que l’Argentin joue contre son équipe.

Guardiola a déclaré: “Je pense que ce type de joueur parle de lui-même sur le terrain, je n’ai rien à ajouter d’autre. On a eu la chance de le voir durant ces 16 ans, Messi parle de lui-même. Pas besoin de le décrire ou de parler de lui.

Il a poursuivi: «Sa carrière est exceptionnelle. J’espère qu’il pourra jouer pour le bien du jeu. » Ce sera certainement un cadeau de voir Messi et Guardiola partager le même terrain.

Le sorcier argentin a marqué six buts lors de matchs de Ligue des champions contre des équipes dirigées par l’Espagnol – quatre contre Manchester City et deux contre le Bayern Munich.

Et une mention spéciale pour la force de la nature qu’est Kylian Mbappé. Mbappé n’a marqué qu’un but de moins (27) en Ligue des champions que Messi et Cristiano à son âge actuel, réunis (28). Wow.

Man City a battu son rival pour le titre de Premier League Chelsea la dernière fois

Porto-Liverpool

Porto accueille Liverpool après avoir obtenu un point crucial contre l’Atletico Madrid la dernière fois, bien qu’il n’ait joué qu’avec 10 hommes.

Sergio Conceicao affronte alors que Jurgen Klopp a une histoire réussie avec son équipe contre Porto – Liverpool a remporté plus de matchs (3), marqué plus de buts (11) et gardé plus de draps propres (3) que tout autre adversaire de la compétition sous l’Allemand .

Et Sadio Mane a été directement impliqué dans cinq buts en quatre matches de compétition contre Porto, marquant quatre fois et fournissant une passe décisive.

Rencontrer Porto à ce stade peut être de bon augure pour l’équipe de Klopp.

Liverpool est au Portugal pour son affrontement avec Porto

