Le recordman de F2 Theo Pourchaire “ vraiment loin de la F1 ”

Theo Pourchaire, qui est devenu le plus jeune vainqueur de course de Formule 2 à Monaco, a toujours le sentiment que la F1 est loin pour lui.

Après avoir terminé deuxième en Formule 3 la saison dernière, Pourchaire s’est vu attribuer un siège F2 cette année avec ART Grand Prix.

Il y a fait un début de vie époustouflant, remportant le Grand Prix de Monaco à l’âge de 17 ans après avoir décroché la pole position pour devenir le plus jeune pilote à avoir jamais goûté à la victoire dans la catégorie, remportant ce record de Lando Norris.

Malgré cela, il ne s’emballe pas et ne s’attend pas à une promotion de si tôt.

“Pour être honnête, j’essaie de rester concentré en F2 car je suis vraiment loin de la F1”, a-t-il déclaré, cité par motorsportweek.com.

«J’ai l’aide de Sauber, ce qui est incroyable, et je sais qu’ils me surveillent – quand je ne fais pas de bons résultats et quand je fais de bons résultats.

«J’ai leur soutien et mon travail consiste à me concentrer uniquement sur F2, à faire du très bon travail. J’essaierai peut-être d’être un prétendant au titre, je ne sais pas, c’est peut-être trop tôt, mais j’essaie de rester concentré sur F2.

Pourchaire n’a pas immédiatement touché le sol en F2, se retirant du match d’ouverture de la saison à Bahreïn avant de marquer des points dans les quatre courses suivantes, mais en échouant sur le podium.

Le Français a tenu à rebondir et à faire sa marque, mais n’arrive pas à croire à quel point il l’a fait à Monaco.

“[The win] Cela signifie beaucoup car ce n’est pas facile de gagner à 17 ans en F2, c’est un championnat vraiment compétitif et j’ai besoin de me perfectionner, de travailler dur pour rattraper les autres.

«À Bahreïn, je n’étais pas super rapide, le week-end a été difficile et je voulais rebondir et monter sur le podium – j’ai fait la pole, le plus jeune pole-sitter, le plus jeune vainqueur et je ne peux pas y croire.»

Pourchaire fait partie de l’académie Sauber et est donc en lice pour prendre le siège de Kimi Raikkonen à Alfa Romeo quand il prend sa retraite.

Cependant, il fait face à une concurrence féroce de Callum Ilott et Robert Schwartzman, tous deux membres de Ferrari académie.

