Le recours collectif de contournement de Google Safari rejeté

La Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté un recours collectif de contournement de Google Safari dans lequel les propriétaires d’iPhone auraient pu recevoir jusqu’à 500 £ (675 $) chacun.

L’affaire alléguait que Google avait violé la vie privée des propriétaires d’iPhone en installant secrètement des cookies Web même après que les utilisateurs les aient bloqués dans les paramètres de Safari…

Google utilise des cookies de suivi pour diffuser des publicités personnalisées aux utilisateurs en fonction de leurs habitudes de navigation. Safari permet aux propriétaires d’iPhone de choisir d’accepter ou de bloquer ces publicités. Mais il a été découvert que Google utilisait une méthode de porte dérobée pour installer des cookies même après qu’un utilisateur ait choisi de les bloquer.

Le chercheur de Stanford Jonathan Mayer a découvert que bien que le paramètre par défaut de Safari mobile bloque les cookies de tiers et d’annonceurs, Google et les sociétés de publicité Media Innovation Group, Vibrant Media et Gannett PointRoll ont dupé Safari mobile en pensant « qu’une personne soumettait un formulaire invisible à Google », en les laissant à leur tour installer un cookie de suivi sur les iPhones et PC des utilisateurs sans leur consentement.