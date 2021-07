Le recours collectif Trump cherche des histoires de censure des grandes technologies ⋆ 10z viral

Les membres du recours collectif déposé par l’ancien président Donald Trump recherchent des histoires d’autres utilisateurs de médias sociaux dont le contenu a été censuré par des sociétés Big Tech comme Facebook, Twitter et Google.

Un post Instagram d’Austen Fletcher, qui est impliqué dans la poursuite, a demandé aux utilisateurs de publier leurs expériences avec la censure des Big Tech. La publication a eu plus de 15 000 likes et 3 500 commentaires le premier jour.

« Avez-vous été banni, censuré ou banni de l’ombre par Big Tech ? » le post lit. « Commentez votre histoire ci-dessous. »

« Ce n’est pas un exercice ! Racontez-moi votre histoire ci-dessous », ajoute la légende. « Ce recours collectif concerne VOUS, le peuple. Si vous avez été banni de l’ombre, censuré ou supprimé de l’une de vos plateformes de médias sociaux, dites-le-nous dans les commentaires. ÊTRE SPÉCIFIQUE! Je pense que nous aurons des milliers et des milliers d’exemples ! Ce sera le plus grand recours collectif de l’histoire de ce pays !

Le post se termine par #takeonbigtech.

Un lien vers le profil dirige les utilisateurs vers l’America First Policy Institute, leur demandant également de partager leurs histoires sur le site Web.

“L’Amérique est menacée par des idéologies qui érodent nos principes fondateurs.” la page d’accueil du site Web lit.

« Le mode de vie américain, y compris le fédéralisme, la liberté d’expression et la primauté du droit, est sapé et déformé par les grands gouvernements, les grandes technologies et les grands médias. L’America First Policy Institute a créé le Constitutional Litigation Partnership pour rétablir les droits les plus fondamentaux de tous les Américains. Le Partenariat se battra pour reconstruire un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. »

Trump a déclaré qu’il avait déposé une plainte pour protéger les droits du premier amendement de tous les Américains.

“Par ce procès, nous défendons la démocratie américaine en défendant les droits à la liberté d’expression de chaque Américain, démocrate, républicain, indépendant, quel qu’il soit”, a-t-il déclaré.

