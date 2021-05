Le “ recrue ” Daniel Ricciardo a besoin de l’aide des mises à jour du MCL35M

Daniel Ricciardo a déclaré qu’il travaillait avec l’équipe McLaren pour créer les mises à niveau qui le mettront à niveau dans le MCL35M.

L’Australien a rejoint McLaren en vue de concourir pour des championnats dans les années à venir, mais jusqu’à présent, il a du mal à performer au niveau de son coéquipier Lando Norris.

Le week-end de course d’Imola appartenait beaucoup à Norris car il s’est fait un candidat à la pole choc, tandis que dimanche, Ricciardo a été invité à se retirer pour Norris qui a disparu sur la route et a remporté un deuxième podium de sa carrière.

Ricciardo s’adapte toujours à ses nouvelles machines chez McLaren, mais estime que les améliorations sont sa seule façon de conduire la voiture comme il le souhaite.

“Certes, j’avais l’impression qu’aujourd’hui j’ai fait un pas en avant en termes de confiance en la voiture”, a déclaré Ricciardo à Sky F1 après la FP2.

«J’ai travaillé sur tout. La voiture récompense actuellement un peu une technique et un style différents. Cela vient du virage et de la façon dont vous appuyez sur le frein et revenez sur l’accélérateur. C’est un peu unique, donc j’ai travaillé là-dessus dans le simulateur.

«Certains coins, je peux utiliser mon style. Mais il semble la grande majorité du temps que la meilleure façon de conduire est un style différent [to mine]. Jusqu’à ce que nous obtenions des mises à jour, j’essaie de faire savoir aux gars où sont les faiblesses et comment j’aimerais conduire la voiture. D’ici là, je vais simplement apprendre à le conduire tel quel.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

Naturellement, Ricciardo ne se sent pas à l’aise pour se donner du temps. Il est un vétéran de la Formule 1, mais il est traité comme un «rookie» chez McLaren.

«C’est difficile à supporter parce que je suis un vétéran d’un sport, alors pourquoi aurais-je besoin de temps? J’ai de l’expérience dans cette équipe, mais tout le monde me traite comme une recrue », a-t-il déclaré.

«D’une certaine manière, c’est vrai parce que je suis une recrue avec cette voiture et cet environnement.

«J’étais ennuyé après Imola de ne pas pouvoir faire plus mais Andreas [Seidl] et les gars sont comme «chill mec, ça va venir». J’essaierai évidemment de ne pas trop me détendre mais je suis conscient que ça finira par arriver.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!