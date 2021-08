Le recrutement de la sororité Bama Rush a repris TikTok

Jeudi dernier, je me suis retrouvé assis dans une salle d’attente pendant plusieurs heures sans rien faire. J’ai donc regardé TikTok, en particulier les TikToks créés par la nouvelle classe de première année de l’Université de l’Alabama, qui était en train de recruter des sororités. À ce stade, ce créneau particulier – connu sous le nom de Bama Rush TikTok – commençait à devenir un peu une chose dans la culture au sens large, alors je me suis assuré de sauvegarder toutes les vidéos connexes que j’ai vues sur ma page For You et d’en chercher plus, en pensant qui viennent lundi, j’aurais quelque chose à dire à ce sujet.

Eh bien, j’ai plusieurs angles en tête, mais franchement, beaucoup de choses ont déjà été écrites à ce sujet par à peu près tous les sites Web qui couvrent ce genre de chose. À l’heure d’Internet, Bama Rush a culminé la semaine dernière, donc je suis déjà en retard ; c’est juste la vitesse à laquelle nous vivons ces jours-ci. Quoi qu’il en soit, voici sept idées pour un éventuel article sur Bama Rush TikTok :

1. #BamaRush, expliqué

Le choix évident pour un article sur Vox.com, qui est connu pour ses explications approfondies sur tout, du marché boursier au caca de lune. J’expliquais les bases : #BamaRush TikTok est devenu une chose après que plusieurs « nouveaux membres potentiels », ou PNM (il y a une quantité surprenante d’acronymes !), aient commencé à documenter leurs tenues du jour (OOTD) pour les différents événements de recrutement. (anciennement connu sous le nom de « rush »).

Les activités désignées comprennent la collation des grades (la grande introduction), la journée de la philanthropie (vous allez à un groupe de sororités et découvrez leurs causes caritatives), la journée de la fraternité (vous vous asseyez avec des membres de différentes sororités et décidez lesquelles vous aimez), le jour de préférence ( vous discutez avec les membres des deux sororités que vous préférez) et le jour de l’enchère (celui où vous découvrez quelle sororité, le cas échéant, vous a offert l’adhésion). Cette semaine, comme vous pouvez l’imaginer, est extrêmement chargée et stressante, émotionnelle et épuisante, en particulier pour les étudiants des écoles où la vie grecque est un facteur déterminant majeur non seulement pour votre expérience universitaire, mais aussi pour les amitiés et la carrière que vous pourriez avoir pour le reste de ta vie.

2. Pourquoi #BamaRush est-il sur le flux TikTok de tout le monde ?

Voici ce que je dirais, c’est la question centrale, en plus de « qu’est-ce que « les bijoux sont normaux » signifient ? » La chose la plus intéressante à propos de Bama Rush n’est pas que cela se produise ; c’est que d’une manière ou d’une autre, cela s’est retrouvé sur les pages de millions de personnes pour vous, des personnes qui n’avaient potentiellement aucun intérêt antérieur pour la Conférence nationale panhellénique, le sud des États-Unis, ou si Hannah entrerait dans Zeta (elle l’a fait !).

Le hashtag ne s’est jamais retrouvé sur la page Discover de TikTok, qui répertorie généralement les tendances les plus notées G circulant dans l’application, ainsi que les campagnes que les marques ont payées pour y apparaître. Pourtant, pour de nombreux utilisateurs, les premiers TikToks qu’ils ont vus n’étaient pas les vidéos OOTD originales des PNM, c’étaient des vidéos qui commentaient la façon dont Bama Rush prenait le contrôle de TikTok, par exemple, “pourquoi Bama Rush est-il partout sur mon FYP je suis littéralement un homme de 30 ans en Irlande », etc.

Mais poser ce genre de questions, c’est mal comprendre comment fonctionne TikTok. Un pourcentage énorme des éléments qui se retrouvent sur les pages For You des gens sont des éphémères aléatoires provenant d’Internet; c’est pourquoi les gens se sentent spéciaux lorsqu’ils atterrissent sur des micro-sous-cultures comme CartelTok ou Hood Alt TikTok, puis font des vidéos comme « comment suis-je arrivé ici ? », le diffusant ainsi encore plus loin. Lorsque les utilisateurs tombent sur une communauté intéressante, elle a tendance à monter en flèche au sommet des flux de tout le monde très rapidement. Bama Rush, en tant qu’événement temporel (qui ne s’est pas produit l’année dernière à cause de la pandémie), a été immédiatement lancé dans TikTok grand public parce que c’était quelque chose de nouveau à observer en temps réel.

3. La mode particulière et paradoxale des filles de la sororité du Sud

Mis à part le spectacle d’attendre aux côtés de Makayla et Emma pour leurs offres, la deuxième meilleure raison de regarder Bama Rush TikTok est d’en apprendre davantage sur toutes les particularités de la mode des filles de sororité du Sud. La plupart des vêtements proviennent de marques relativement prévisibles – Amazon et les chinois Le mégalithe ultra-rapide Shein est un choix populaire pour les bijoux et les robes, souvent associé à des articles de base haut de gamme de Nordstrom et Lululemon.

Betches a décrit le style comme «le gala du Met pour la mode Americana avec une touche de génération Z. Ils sont tous parés de LoveShackFancy [an expensive resort wear brand] et de faux bijoux de créateurs d’Amazon. Il n’y a pas d’entre-deux. Une vidéo typique de l’OOTD comprenait des remerciements à la joaillière texane Kendra Scott et à quelque chose appelé le magasin de pantalons, que tout le monde connaît apparemment dans les grandes universités du Sud et qui vend également plus que des pantalons. Une fois que vous êtes dans la sororité, les règles deviennent plus explicites : comme l’expliquait Stephanie Talmadge à Racked en 2017, les « vérifications vestimentaires » pour des événements spécifiques sont courantes, où vous devez faire la queue pendant que les responsables du recrutement demandent des choses comme : » Pouvez-vous ajouter une ceinture ? » « C’est bien, mais vous allez vous lisser les cheveux pour un recrutement réel, n’est-ce pas ? » ou « Ce modèle est trop chargé, pouvez-vous nous montrer quelque chose de plus simple ? »

4. Les sororités sont mauvaises, en fait

Comme on peut l’imaginer, ce genre de jugement esthétique codifié ne s’est pas historiquement limité aux seuls vêtements. L’une des vidéos de Bama Rush que j’ai trouvées sur ma page For You était du magazine Cosmopolitan, rappelant aux téléspectateurs que les sororités de l’Université de l’Alabama n’ont été déségrégées qu’en 2013. Il y a eu beaucoup d’écrits sur l’histoire raciste, sexiste et élitiste des fraternités et des sororités, ainsi que sur la culture du viol et le bizutage omniprésent dans le système. Les appels à l’abolition définitive de la vie grecque se sont multipliés ces dernières années, bien que de nombreuses universités soient hostiles à cette idée car, eh bien, cela leur rapporte de l’argent. Il est également facile de faire valoir que soumettre des jeunes de 18 ans à ce genre de tactique d’organisation sociale hiérarchique extrême semble dégoûtant. Comme mon amie Sara, qui s’est précipitée à l’université d’Auburn, me l’a dit l’autre soir, le recrutement “a été la pire semaine de ma vie”.

5. Attendez, sommes-nous tous classistes et/ou misogynes ?

Maintenant que Bama Rush est devenu un phénomène réel, beaucoup de gens font leur propres parodies, dont la plupart sont assez drôles et inoffensives. Quelqu’un sur TikTok, cependant, a fait un point solide sur le fleuret naturel de la fille de la sororité du Sud: la petite écolière des arts libéraux de la Nouvelle-Angleterre. « Mesdames, n’oubliez pas, la seule raison pour laquelle votre petit collège d’arts libéraux en Nouvelle-Angleterre n’a pas de sororités est parce que toute votre école est remplie de riches blancs, vous n’avez donc pas besoin d’un système pour les filtrer. » explique un élève.

Se moquer des accents du Sud est aussi empreint de classisme ; comme Rachelle Hampton l’a noté sur le podcast ICYMI de Slate, «Il y a un élément ahurissant de regarder Bama rush et de dire:« Regardez ces femmes. Regardez ces accents. Regardez ces différents types spécifiques de féminité. Regardez à quel point c’est toxique. C’est du féminisme blanc. Mais cela existe partout, et isoler les problèmes systémiques sur lesquels se fonde la ruée vers le Sud absout tout le monde et tout autre endroit qui est complice de ces mêmes problèmes. »

6. Pourquoi cela continue de se produire et continuera à se produire et à être bizarre

C’est, pour moi, l’élément le plus important de Bama Rush TikTok : le fait que tout sera complètement oublié dans environ une semaine, et que Hannah, Emma et Makayla s’effaceront une fois de plus dans l’obscurité numérique. C’est arrivé aux filles VSCO – un autre sous-ensemble de jeunes femmes blanches des classes moyenne et supérieure sur lesquels Internet s’est fortement concentré pendant quelques mois avant de les déterminer indignes d’une couverture future. Comme Ryan Broderick l’a écrit dans Garbage Day, « Les médias sociaux, dans leur ensemble, sont profondément obsédés par les jeunes femmes, en particulier les femmes américaines blanches. Que ce soit à travers des réflexions sans fin analysant et scrutant les intérêts et les tendances des jeunes femmes – l’anthropologie pop constante des femmes du millénaire et de la génération Z – ou, à l’inverse, à travers le harcèlement et les abus sexistes omniprésents des communautés Internet dominées par les hommes, les femmes d’âge universitaire sont essentiellement du contenu viral.

Outre le voyeurisme flagrant et la misogynie des relations souvent grossières des médias américains avec les adolescentes, nous savons ce qui se passe lorsqu’une foule géante de personnes parachute sur un sujet ou une communauté dont ils ne savaient rien auparavant. Cela ne finit presque jamais bien. Internet, et TikTok en particulier, est très efficace pour faire exploser ces communautés et débats complexes à un nombre énorme de personnes, ce qui signifie qu’à un certain moment, tout le monde vivra pour se voir devenir le personnage principal d’Internet pendant une journée, puis être gauche pour ramasser les morceaux lorsque cette attention est détournée vers la prochaine nouveauté.

Je suis sûr que cela a été extrêmement amusant pour la poignée de filles qui ont décroché de l’or sur Bama Rush TikTok de voir leurs points de vue et leurs abonnés atteindre des dizaines de milliers. Je suis également convaincu qu’ils ont été soumis à d’énormes quantités de harcèlement et de menaces de doxxing pendant une période déjà stressante. Une fois que vous devenez viral, votre visage, votre voix et votre historique d’Internet ne vous appartiennent plus, et j’espère que les sororités que les filles finiront par vous apporteront leur soutien de toutes les manières possibles.

7. Pourquoi Makayla a-t-elle été exclue de toutes les sororités alors qu’elle était la reine incontestée de Bama Rush TikTok?

S’il vous plaît, quelqu’un écrivez ceci. Nous méritons la vérité !

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevez des exclusivités sur la newsletter.