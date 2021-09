Le recrutement sur les campus pour passer au numérique ? Les suites d’embauche virtuelles pourraient être la réponse à l’incertitude de la pandémie

Bien que ce logiciel soit bénéfique pour les entreprises car il leur fournit une solution unique, profite-t-il aux étudiants ? (Image représentative)

Recrutement campus : Le placement sur le campus et les campagnes de recrutement sont une partie importante de l’enseignement universitaire en Inde, et pour les étudiants, les stages proposés par les collèges sont un critère clé de sélection de l’institut d’enseignement supérieur. Cependant, la pandémie a rendu difficile pour les organisations de mener des campagnes de placement et a dû s’appuyer sur plusieurs outils pour recruter des étudiants en ligne. Mercier | Mettl propose des outils d’évaluation en ligne à des fins diverses aux organisations ainsi qu’aux établissements d’enseignement, et comme les organisations exigeaient une plate-forme plus sophistiquée pour des campagnes de recrutement virtuel transparentes, l’entreprise est intervenue pour combler le vide. En conséquence, mardi, Mercer | Mettl a lancé sa solution de recrutement sur campus – Campus Pro.

Parler à Financial Express Online, Mercer | Le PDG de Mettl, Siddhartha Gupta, a déclaré: «Nous étions des partenaires technologiques des entreprises avant même Covid-19 et nous leur fournissions une plate-forme, des rapports et la possibilité de mener des choses en ligne. Et ils l’ont utilisé dans la manière traditionnelle de recrutement. Mais maintenant, dans les nouvelles réalités, les étudiants n’étaient pas sur le campus car les campus étaient tous fermés et même les employés de recrutement des entreprises ne pouvaient pas voyager. Il y avait donc une énorme demande de leur part pour tout mettre en ligne. »

Campus Pro : Qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Campus Pro se veut une solution de recrutement de bout en bout pour les organisations. Cela commence par leur permettre d’organiser des interactions de pré-placement avec les étudiants, jusqu’à engager les étudiants qui ont été placés avec eux avant qu’ils ne puissent rejoindre le poste.

Campus Pro s’efforce d’abord de permettre aux entreprises d’organiser des activités de pré-placement comme des hackathons parmi les étudiants de leurs collèges ciblés afin qu’elles puissent augmenter leur présence parmi les étudiants qui n’en auraient peut-être pas entendu parler plus tôt.

Commence alors le processus de placement. La plate-forme n’a pas de processus de téléchargement de CV ou de candidature pour les étudiants actuellement. « S’il s’agit d’un recrutement hors campus, les entreprises peuvent généralement accéder aux coordonnées des candidats à partir de plateformes telles que LinkedIn et Naukri.com, etc. En ce qui concerne les campagnes de recrutement sur le campus, nous avons également un ambassadeur de la marque du campus, qui fait partie de notre équipe des opérations, nous avons donc déjà fait le travail acharné de collecter toutes les données des étudiants de tous les lots, et c’est déjà disponible avec nous. Ainsi, généralement, l’entreprise dresse une liste restreinte et, pour un travail particulier, s’adresse à un campus particulier. De cette façon, ils ne publient pas ouvertement qu’il existe un lien », a déclaré Gupta.

Il a ajouté que cet aspect a été maintenu ouvert à l’entreprise, où ils peuvent avoir leur propre lien s’ils le souhaitent, ou obtenir la plate-forme pour intégrer une page Web où les opportunités de recrutement et les objectifs d’emploi, etc., sont annoncés par l’entreprise.

Siddhartha a déclaré que la plate-forme est restée assez personnalisable, de sorte que les étapes ainsi que les tests puissent être adaptés selon les besoins de l’entreprise.

Une fois les candidats présélectionnés lors du tour préliminaire selon les moyens préférés de l’entreprise, la plate-forme permet aux entreprises d’effectuer des tests d’évaluation en ligne, tels que des tests psychométriques, des tests d’aptitude, des tests de communication et, dans certains cas, des tests spécialisés tels que le codage. Ces tests permettent d’évaluer l’aptitude du candidat à l’emploi. Cet aspect comprend également une fonctionnalité d’IA qui évalue si un étudiant triche ou non, ainsi que si le candidat qui s’est présenté au test est bien le bon candidat. Cela minimise la portée de la tricherie, a déclaré la société. Conformément à l’annonce, un contrôle de plagiat a également été mis en place.

Après l’épreuve écrite, la plateforme permet également de mener des entretiens individuels avec le candidat de manière virtuelle.

Une fois que l’entreprise a présélectionné les candidats qu’elle embaucherait, la plate-forme continue de servir de moyen d’interaction et d’engagement entre l’entreprise et l’étudiant embauché jusqu’à l’adhésion.

Avantages pour les étudiants

Bien que ce logiciel soit bénéfique pour les entreprises car il leur fournit une solution unique, profite-t-il aux étudiants ?

Selon Gupta, c’est le cas, car cela supprime le biais en faveur des collèges de niveau 1. « Dans les stages physiques, les entreprises manquaient autrefois de nombreux campus. Surtout dans les cas où les dates de stages dans les collèges de niveau 2 ou de niveau 3 se heurtaient à celles des collèges de niveau 1, car les entreprises préféreraient y aller. Ces limites ont maintenant complètement disparu. Ainsi, de cette façon, les étudiants ont accès à beaucoup plus d’emplois disponibles dans différents types d’industries et d’entreprises », a-t-il déclaré.

« Même les frontières géographiques ont disparu. Par exemple, si une école d’ingénieurs est située dans un village à 500 km de la ville métropolitaine la plus proche, la possibilité qu’un cadre d’entreprise vienne jusqu’au campus est très faible. Mais maintenant, ces collèges sont également au même niveau que les autres collèges des métros dans ce sens », a ajouté Gupta.

Il a ajouté que puisque la plate-forme permet également aux entreprises de mieux se commercialiser avec des hackathons ou des ideathons, elles sont en mesure de mieux communiquer aux étudiants ce qu’elles représentent et ce qu’elles font. Cela permet également aux étudiants de décider et de sélectionner les entreprises dans lesquelles ils souhaitent postuler et pour lesquelles ils souhaitent travailler.

Un autre aspect pris en charge par la plate-forme est qu’en cas de panne d’Internet pendant qu’un étudiant tente un test écrit, les étudiants se verraient accorder une fenêtre de temps, et s’ils se reconnectent dans ce délai, ils pourraient reprendre le test de la question sur laquelle ils étaient en dernier. Cependant, cette limite est laissée à la discrétion de l’entreprise qui embauche car certains étudiants pourraient en profiter et essayer de tricher. Dans le cas où un étudiant réintègre une fois la limite écoulée, il pourra interagir directement avec l’entreprise et l’entreprise pourra décider de sa ligne de conduite.

Mais la plateforme est-elle sécurisée ?

La plate-forme, a déclaré Gupta, est sécurisée car l’entreprise est conforme au RGPD et est certifiée ISO 9001 et ISO 9027. « Nous avons donc des normes de sécurité très, très élevées pour notre plate-forme cloud. Nous sommes sur le cloud Amazon, donc toutes les fonctionnalités présentes sur Amazon sont également disponibles et implémentées chez Mettl », a-t-il ajouté.

Défis et inconvénients

Quelle que soit la qualité d’une plateforme, des inconvénients existent toujours et c’est également vrai pour Campus Pro. À l’heure actuelle, la plate-forme ne prévoit aucune entrevue plusieurs-à-un ou plusieurs-à-plusieurs. Cela signifie que les étapes telles que les discussions de groupe qui se déroulent généralement dans les recrutements physiques sont exclues, de même que les entretiens par un panel. Bien qu’il n’y ait pas de solution de contournement pour les discussions de groupe, dans le cas où un entretien individuel doit être organisé, plusieurs entretiens individuels devraient être organisés à des intervalles de temps différents, puis les résultats devraient être rassemblés pour décider de l’adéquation du candidat.

Cela peut entraîner des questions répétitives pour le candidat qui se présente et de la fatigue.

Cependant, étant donné que la plate-forme n’en est qu’à ses débuts en tant que suite complète pour l’embauche sur les campus, cela pourrait être quelque chose que Mercer | Mettl pourrait travailler dessus à un stade ultérieur.

