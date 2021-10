Le recul des Manchins sur le plan climatique pourrait constituer un réservoir d’infrastructure et un projet de loi de réconciliation

Publicité

Le refus du sénateur Joe Manchin de soutenir un paquet sur le changement climatique qui est la pièce maîtresse du plan de Joe Biden pour s’éloigner de la production d’énergie à base de carbone et réduire considérablement les émissions pour atteindre les objectifs mondiaux met en danger l’adoption d’un projet de loi bipartite sur les infrastructures déjà adopté au Sénat comme ainsi que la plus grande mesure de dépenses sociales de 3,5 billions de dollars du président.

« La stratégie à deux voies du chef de la majorité au Sénat Charles Schumer (DN.Y.) pour adopter le programme de Biden était basée sur l’espoir que Manchin cèderait du terrain aux progressistes en échange de leur soutien au projet de loi sur les infrastructures dures que lui et le sénateur Kyrsten Sinema ( D-Ariz.) a négocié avec les républicains », a rapporté mardi The Hill.

« Mais le projet de loi sur les infrastructures de Manchin, y compris des milliards de dollars d’argent frais pour les besoins de la Virginie-Occidentale – comme le système d’autoroutes de développement des Appalaches – a été adopté par le Sénat et il ne signe toujours pas les investissements climatiques qui sont une demande clé des démocrates progressistes », la prise a ajouté.

Manchin est farouchement opposé à la mesure d’énergie propre de 150 milliards de dollars considérée comme l’épine dorsale de la tentative de Biden de faire la transition du pays vers une énergie propre, et maintenant cela met en danger la mesure d’infrastructure « grande affaire » dans son intégralité, un paquet de 1 500 milliards de dollars négocié par sénateurs démocrates et républicains, y compris le collègue de Manchin en Virginie-Occidentale. La sénatrice Shelley Moore Capito.

Sans Manchin, il y a peu de chances que les dirigeants démocrates soient en mesure de recueillir suffisamment de voix pour adopter le paquet beaucoup plus important via la réconciliation, qui nécessite juste une majorité simple et, dans le cas du Sénat également divisé, le vote de la vice-présidente Kamala Harris.

« Mais éviscérer les dispositions climatiques du projet de loi risque de perdre les voix des progressistes au Sénat pour le projet de loi de réconciliation et à la Chambre pour le paquet d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars », a rapporté The Hill.

Le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, whip de la majorité démocrate, a déclaré que plus les débats et les discussions s’éternisaient, moins l’une ou l’autre mesure avait de chances de réussir.

« Plus nous attendons, moins nous avons de chances de produire un produit que le peuple américain a hâte de recevoir », a averti Durbin, notant avec insistance que ses collègues deviennent « anxieux ».

La mesure de l’énergie propre n’a pas de place pour les combustibles fossiles, mais Manchin a régulièrement défendu l’industrie charbonnière de son État ainsi que sa production de gaz naturel, qui est l’une des plus prolifiques du pays. Mais les progressistes ne veulent pas investir d’argent dans la perpétuation de ces industries, bien que le charbon et le gaz naturel soient abondants et peu coûteux.

« Je soutiens l’approche de l’électricité propre et je suis désolé que le sénateur Manchin s’y oppose », a déclaré Durbin.

Pour sa part, Manchin, qui préside le comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, a déclaré à CNN le mois dernier que les sociétés énergétiques sont déjà en train de passer, en partie, à l’énergie propre.

« Maintenant, ils veulent payer des entreprises pour qu’elles fassent ce qu’elles font déjà », a-t-il déclaré. « Cela n’a aucun sens pour moi que nous prenions des milliards de dollars et payions les services publics pour ce qu’ils vont faire pendant la transition du marché. »

La sénatrice Tina Smith, une démocrate du Minnesota qui est tout à fait favorable au plan de Biden, a déclaré dans une interview au Star Tribune qu’elle ne pouvait rien soutenir de moins que ce qui est dans le paquet de 150 milliards de dollars.

« Soyons clairs : le budget Reconstruire en mieux doit s’attaquer de manière significative au changement climatique », a déclaré Smith.

« Je suis ouvert à différentes approches, mais je ne peux pas soutenir un projet de loi qui ne nous amènera pas là où nous devons être en matière d’émissions », a déclaré Smith. « Il y a 50 sénateurs démocrates. Chacun de nous est nécessaire pour que cela soit adopté.

Quant à Manchin, il a repoussé les affirmations des démocrates selon lesquelles lui et Sinema, qui s’oppose également à la mesure plus importante de 3 500 milliards de dollars de Biden, retardent l’agenda du président.

« Il y a 52 sénateurs qui ne sont pas d’accord, d’accord ? Et il y a 52 sénateurs qui ne sont pas d’accord, et il y en a deux qui veulent trouver quelque chose si possible, de la manière la plus rationnelle et raisonnable », a-t-il déclaré, notant l’opposition universelle des républicains.

Lorsqu’on lui a demandé si les mesures seraient adoptées avant la date limite du 31 octobre fixée par les chefs de parti, Manchin a répondu: « Je ne sais pas comment cela se produirait. »