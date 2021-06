Le Red Bull Ring contraint d’abandonner les plans de mise en page inversée du Grand Prix d’Autriche

Les dirigeants du Red Bull Ring ont été contraints de mettre de côté les plans pour courir sur un tracé inversé pour le Grand Prix d’Autriche début juillet.

Un double titre d’un Grand Prix de Styrie et d’un Grand Prix d’Autriche aura lieu à Spielberg comme en 2020, avec des situations entourant Covid-19 variant d’un pays à l’autre – ce qui pourrait encore affecter le calendrier.

Les courses en Turquie et à Singapour ont récemment été annulées, et la FIA envisage des programmes doubles dans le but de remplir un calendrier complet pour la saison à venir.

Avec deux courses au Red Bull Ring à venir, les organisateurs avaient espéré organiser la deuxième course en inversant le tracé pour offrir de la variété à l’événement, plutôt que d’accueillir deux du même événement.

Red Bull est propriétaire du circuit et Helmut Marko a admis que la logistique d’un tel changement de tracé ne serait pas réalisable pour le moment.

Un coût estimé important de 5 à 8 millions d’euros ainsi qu’un court délai de quatre jours entre les courses s’avéreraient être un obstacle trop important pour effectuer les ajustements nécessaires pour une course à configuration inversée.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“En collaboration avec la FIA, nous avons élaboré un plan pour conduire à contre-courant de la course”, a déclaré Marko, via Auto Motor und Sport.

« Il y avait deux points délicats. Dans le virage 3, vous freinez sur une crête dans le néant. Et dans le virage du départ, une voiture aurait pu percuter les spectateurs sans protection particulière. Les voitures auraient été là à descendre à grande vitesse vers le virage. »

Une autre idée pour varier le deuxième week-end était d’accueillir les qualifications de sprint en Autriche, mais Silverstone et le Grand Prix de Grande-Bretagne ont déjà payé des frais importants pour accueillir la première itération d’un essai de course de sprint en Formule 1.

Ce qui sera fait, cependant, c’est que Pirelli apportera deux allocations de pneus distinctes en Autriche pour essayer de mélanger les stratégies entre les courses. Pour le premier Grand Prix de Styrie, les pneus C2, C3 et C4 seront amenés à Spielberg.

Pour le Grand Prix d’Autriche une semaine plus tard, les trois composés de pneus seront les plus tendres de Pirelli – les C3, C4 et C5.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !