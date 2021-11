Le Red Bull Salzbourg aurait pu aligner Erling Haaland, Sadio Mane, Patson Daka et Naby Keita ensemble, avec Karim Adeyemi, lié à Liverpool, le prochain de leur incroyable chaîne de production

C’est assez incroyable l’impact qu’une marque de boisson énergisante peut avoir sur le monde du sport.

La Formule 1 a marqué l’impact de Red Bull, avec deux équipes distinctes et quatre titres mondiaux, et a assuré un héritage qui va loin dans les sports extrêmes et même plus loin.

La superstar de Liverpool Mane s’est fait un nom en Europe en jouant pour le Red Bull Salzburg

Le propriétaire de Red Bull Mateschitz a tout gagné en Formule 1, maintenant il s’attaque au football

Red Bull a remporté quatre titres consécutifs en F1 avec Sebastian Vettel et cherche à passer à l’étape suivante dans le football

En 2005, Red Bull s’est plongé dans le football lorsque le propriétaire Dietrich Mateschitz a acheté le SV Austria Salzburg, et l’impact de l’équipe s’est depuis ressenti dans tout le football.

Le désormais nommé Red Bull Salzburg est devenu un précurseur de l’équipe de Bundesliga allemande RB Leipzig, qui a culminé avec une apparition en demi-finale de la Ligue des champions 2019/20 une décennie après sa fondation.

Cependant, la révolution Red Bull n’a pas été qu’une question d’argent, avec un réseau de recrutement de classe mondiale qui fait l’envie des nombreux meilleurs clubs, rassemblant des joueurs de tous les coins de la planète.

Un nombre croissant de ceux qui se sont fait un nom en Autriche mettent maintenant le feu au monde, ce qui soulève la question de savoir à quel point Salzbourg pourrait-il être bon s’ils s’y accrochaient ?

Cette célébration sera une constante pour les 15 prochaines années

Allons droit au but avec le plus grand nom du lot. Salzbourg a déchaîné le monstre qu’est Erling Haaland sur le monde en 2019 lorsque la machine à buts norvégienne a mis le feu à la Ligue des champions.

Haaland a écrasé la compétition avec huit buts en six matchs dans le groupe de Liverpool, avant de rejoindre Dortmund pour 20 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert d’hiver et d’ajouter une autre paire.

Le prochain mouvement de Haaland sera sans aucun doute l’histoire pour un certain nombre de raisons, qu’il s’agisse de salaires record, de frais de transfert ou du nombre extraordinaire de buts qu’il marquera sans aucun doute.

Keita a remporté les plus gros prix offerts à Liverpool et ont tous deux été scolarisés à Salzbourg

Salzbourg a également joué un rôle dans la restauration de Liverpool au sommet du jeu en découvrant les talents africains moins connus Sadio Mane et Naby Keita qui exerçaient leur métier en France, devenant plus tard vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League avec les Reds.

Il en va de même pour Takumi Minamino qui a percé aux côtés de Haaland en 2019, tandis que le troisième de ce trio d’attaquants, Hee-chan Hwang, se fait maintenant un nom chez Wolves.

Hwang et Minamino ont gagné leurs galons aux côtés de Haaland

Daka a été chargé de remplacer Haaland et a terminé la saison dernière avec 34 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues pour Salzbourg

Et il n’est pas le seul diplômé de Salzbourg à atteindre le grade de Premier League, Patson Daka ressemble à un clone potentiel de Jamie Vardy à Leicester, marquant avec la même détermination et la même finesse que la légende des Foxes depuis son déménagement estival.

À bord d’un vol en provenance d’Autriche pour l’Angleterre aux côtés de Daka au cours de l’été, son compatriote international zambien Enock Mwepu, qui a également connu un début de vie sans faute avec Brighton.

Le duo du Bayern Munich Marcel Sabitzer et Dayot Upamecano s’est également fait un nom à Salzbourg, avant de quitter Leipzig lors du dernier mercato pour renforcer ses chances de gloire.

Upamecano s’est fait un nom avec Salzbourg et Leipzig et est maintenant en compétition pour les plus grands honneurs au Bayern

La technique de Szoboszlai a été comparée à celle de Cristiano Ronaldo alors que le Hongrois continue de lancer des coups francs à longue distance

Des noms tels que Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara et Duje Caleta-Car ont suscité l’intérêt des meilleurs clubs européens et pourraient bientôt se diriger vers la Premier League, mais il y a un jeune qui pourrait battre le lot.

L’international allemand Karim Adeyemi a quitté l’académie du Bayern Munich pour l’Autriche en 2012, et les géants bavarois sont de plus en plus contrariés de ne pas l’avoir fait rester.

.

Karim Adeyemi a commencé la saison en feu et il semble que Liverpool défiera le Bayern pour l’attaquant né à Munich

Le joueur de 19 ans a facilement rempli les bottes de Haaland et Daka cette saison, marquant 10 buts en 11 matchs, alors qu’il marquait lors de ses débuts internationaux seniors pour faire froncer les sourcils partout.

Liverpool aimerait apparemment l’attaquant adolescent, et le sentiment est mutuel, mais un retour à la maison semble très probable.

Il y a beaucoup de points d’interrogation où iront Haaland et Adeyemi, mais une chose est sûre, Salzbourg continuera à créer des talents de classe mondiale à un rythme alarmant.

Scandaleux! La ligne de front de Salzbourg serait parmi les meilleurs du monde