Le Red Friday de Media Markt se poursuit après le Prime Day : ce sont leurs meilleures offres | La technologie

Il se peut que le Prime Day soit terminé et que, comme chaque année, il établisse un nouveau record, mais comme cela se produit dans les “shopping parties”, d’autres magasins s’inscrivent et continuent d’ajouter des offres pour profiter de l’attraction et que beaucoup de gens peuvent ne pas trouver ce produit ils cherchaient.

Dans Media Markt, ils ont commencé avec Vendredi rouge 2021 qui durera jusqu’au samedi 26 juin. Plusieurs jours où les offres continuent sur les téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, Smart TV, accessoires et bien plus encore.

Comme toujours, lorsqu’il y a une semaine de ce type, vous pouvez trouver bon nombre des produits les plus célèbres du monde de la technologie à de bons prix.

Profitez du fait que la plupart Les produits disponibles sur Red Friday de Media Markt ont la livraison gratuite, ou si vous préférez, vous pouvez choisir un magasin physique et choisir de venir le chercher là-bas.

Ce sont quelques-uns des les meilleurs produits du Red Friday 2021 de Media Markt que vous pouvez acheter dès maintenant.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour 299 euros

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 Go pour 299 €

L’un des mobiles vedettes de la série Redmi chez Xiaomi, avec un appareil photo de 108 mégapixels, est en vente chez Media Markt. Ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro est une version moins chère du Xiaomi Mi 11 mais il conserve des éléments comme un excellent appareil photo.

Comme on a déjà pu le voir dans l’analyse du Redmi Note 10 Pro, ce mobile est une bête qui fonctionne très bien et a un prix très bas en ce moment. Sur les 329 euros que coûte cette version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il reste à 299 euros avec livraison gratuite.

Smart TV LED LG 50″ pour 484 euros

LG 50UP77006LB.AEU pour 484 €

Les téléviseurs intelligents sont un produit qui semble brûler dans les rayons des magasins et ils n’arrêtent pas de se vendre. Quelque chose aura à voir avec l’arrivée des Jeux Olympiques et du Championnat d’Europe. Aussi l’incroyable collection de services de streaming pour regarder des films et des séries.

Est LG 50UP77006LB c’est un modèle très intéressant. A une taille 50 pouces, compatible avec la vidéo 4K et en HDR10 Pro, processeur quad-core pour passer à la 4K, webOS en tant que système d’exploitation qui permet de télécharger des applications à partir de tous types de plateformes de streaming et compatible avec les assistants virtuels comme Alexa et Google.

Sur les 569 euros qu’il coûtait auparavant, vous pouvez désormais l’obtenir pour 484 euros avec la livraison gratuite.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S pour 299 euros

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S pour 299 €

Le scooter électrique à la mode dans toutes les villes. Il est rare de ne pas rencontrer quelqu’un qui ne possède pas ce modèle ou un modèle très similaire. C’est lui Scooter électrique Xiaomi Mi 1S, un scooter capable d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 25 km/h et qui est parfait pour se déplacer en ville.

Il a un moteur de 350 W et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres, bien que cela dépende du poids et de l’utilisation que vous lui donnez. Il dispose du Bluetooth pour le connecter au mobile et vérifier les informations importantes sur son état.

En ce moment, vous pouvez l’obtenir pour 299 euros, une remise de 33% par rapport à son prix précédent.

Ordinateur portable HP 15s pour 399 euros

Ordinateur portable HP 15s-eq1018ns pour 399 €

Si vous cherchiez un nouvel ordinateur portable que vous pouvez utiliser pour le prochain cours, pour travailler ou comme ordinateur portable personnel pour votre quotidien, vous pouvez maintenant trouver un Ordinateur portable HP 15s en vente au Red Friday de Media Markt.

Il s’agit d’un ordinateur portable avec un écran de 15,6 pouces et une résolution HD, un processeur AMD Ryzen 3 3250U, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il est également livré avec Windows 10 pré-installé.

C’est un équipement très bon marché. Vous pouvez le trouver dans Media Markt pour seulement 399 euros.

Huawei MateBook D 15 pour 777 euros

Huawei MateBook D 15 pour 777 €

Un autre ordinateur portable à bon prix qui est resté un favori pendant des années est des ordinateurs comme ce Huawei MateBook D 15 avec un processeur Intel.

Bien qu’il existe une version avec AMD, ce MateBook D 15 dispose d’un processeur Intel Core i5 1135G7, ce qui en fait la dernière génération annoncée par Intel. Il dispose également de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

N’oubliez pas de consulter notre test de cet ordinateur portable pour avoir notre avis. Dans Media Markt, vous pouvez le trouver pour 777 euros.

Montre Samsung Galaxy Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 pour 169 €

L’une des montres connectées de Samsung avec un écran rond et une taille de 40 mm est déjà en vente. Il s’agit de Montre Samsung Galaxy Active 2 en or rose, qui a vu son prix passer de 229 euros à seulement 169 euros.

Son écran AMOLED de 1,2 pouces toujours actif, avec un capteur de fréquence cardiaque, WiFi, Bluetooth et GPS pour enregistrer vos itinéraires et courses en plein air, la rend parfaite comme montre pour les sportifs ou simplement comme appareil à la mode.

Vous pouvez apprendre à le connaître à fond en lisant cette analyse que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Google Nest Hub pour 79,99 euros

Google Nest Hub pour 79,99 €

Google Nest Hub 2e génération C’est l’écran intelligent avec l’assistant Google intégré que vous pouvez utiliser plus que comme haut-parleur avec des informations.

Le puissant assistant Google peut vous dire comment se déroulera votre journée, envoyer des messages, afficher des informations de toutes sortes en recherchant sur Internet et bien sûr, lire des vidéos YouTube. Même si vous avez une maison connectée avec des produits Internet des objets, vous pouvez les contrôler.

Le haut-parleur est de bonne qualité pour jouer de la musique et dispose même d’une caméra frontale pour passer des appels vidéo avec d’autres personnes utilisant Google Duo.

Maintenant son prix est très bon, avec une remise de 20% il reste à 79,99 euros et Envoi gratuit.

Ampoule intelligente Lenovo à 6,99 euros

Ampoule intelligente Lenovo pour 6,99 €

Cette ampoule intelligente est peut-être l’une des moins chères que vous puissiez trouver en ce moment. C’est à propos de l’ampoule Ampoule intelligente Lenovo avec connexion WiFi et également capable de reproduire n’importe quelle couleur que vous voulez.

Il peut reproduire plus de 16,8 millions de couleurs, il se pilote depuis son application mobile ou avec des assistants vocaux comme Alexa ou Google.

La meilleure chose est son prix, de seulement 6,99 euros avec des frais de port de 1,99 euros ou une collecte gratuite en magasin.

Chromecast avec Google TV pour 59 euros

Chromecast avec Google TV pour 59 €

Le dernier lecteur de streaming de Google est celui-ci Chromecast avec Google TV. Un appareil qui désormais, en plus de lire du contenu vidéo envoyé depuis votre mobile, dispose d’une version modifiée d’Android et d’un accès aux applications.

C’est toujours cet appareil simple à utiliser pour envoyer des vidéos de plateformes de streaming à votre téléviseur via WiFi, mais désormais, l’écran d’accueil vous montrera également des actualités et des recommandations de séries et de films en fonction des abonnements dont vous disposez.

Son prix est passé de 69,99 euros, son prix officiel, à seulement 59 euros avec livraison gratuite.

Dans notre examen approfondi de Chromecast avec Google TV, vous pouvez voir comment cela fonctionne.

Apple AirTag pour 32 euros

Apple AirTag pour 32 €

L’un des derniers produits annoncés par Apple est cet AirTag. Un appareil qui vous permet de trouver n’importe quel produit où vous le mettez où que vous soyez. Vous n’avez qu’à le mettre dans vos clés, sac à dos, animal de compagnie ou n’importe où, grâce au fait que tous les iPhones sont utilisés comme radars, vous le trouverez bientôt.

C’est un produit très intéressant si vous avez un iPhone et que vous êtes désemparé ou désemparé. Aussi dans Media Markt, ils sont maintenant en vente pour seulement 32 euros.

