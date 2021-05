Le rédacteur en chef de Financial Express, Sunil Jain, succombe au COVID-19

(Source: compte Facebook de Sunil Jain)

Le rédacteur en chef de Financial Express, Sunil Jain, est décédé après avoir combattu le COVID-19 le 15 mai. Il avait 58 ans. Jain a été admis à AIIMS Delhi après que son état se soit aggravé le 3 mai et malgré le meilleur traitement possible, il n’a pas pu être sauvé.

«Mon frère, Sunil Jain, est décédé ce soir après des complications post-Covid. Il a subi un arrêt cardiaque plus tôt dans la journée, mais a été réanimé et est finalement décédé après un autre arrêt cardiaque vers 20h30. Les médecins et tout le personnel médical de l’AIIMS ont fait de leur mieux et plus encore. Je vous remercie d’être à nos côtés en cette heure sombre », a déclaré sa sœur Sandhya Jain dans un communiqué.

Le Premier ministre, le Premier ministre Narendra Modi, s’est rendu sur Twitter pour exprimer son chagrin. «Vous nous avez quittés trop tôt, Sunil Jain. Je manquerai de lire vos chroniques et d’entendre vos opinions franches et perspicaces sur divers sujets. Vous laissez derrière vous une gamme de travail inspirante. Le journalisme est plus pauvre aujourd’hui, avec votre triste disparition. Condoléances à la famille et aux amis. Om Shanti », a tweeté le Premier ministre.

Anant Goenka, directeur exécutif d’Indian Express, a déclaré dans un tweet: «Sunil Jain, rédacteur en chef de Financial Express, a perdu sa bataille contre Covid aujourd’hui. C’était un ami, d’une intégrité incontestable et nous a inspiré par son engagement professionnel. Privilégié de l’avoir connu, chérira sa passion, son équilibre et sa sagesse. Votre famille Express vous manquera. »

Jain travaille pour Financial Express depuis plus d’une décennie. Il a terminé sa maîtrise à la Delhi School of Economics en 1986 et a commencé sa carrière en tant que consultant. Il a ensuite pris en charge le bureau de la politique d’exportation à la FICCI, avant de se lancer dans le journalisme avec le magazine India Today en 1991. Il a été rédacteur commercial du magazine pendant un an avant de rejoindre The Indian Express pour diriger la couverture commerciale et économique. Après six ans, il est passé à Business Standard pendant huit ans, avant de revenir au groupe Express avec The Financial Express en 2010.

