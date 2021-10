Le rédacteur en chef de Forbes, Avik Roy, exhorte les États-Unis à accepter le Bitcoin, car BTC est une forme d’argent plus rare, rentable, sécurisée et meilleure que l’or

tldr; Avik Roy, politologue, journaliste et analyste en investissement, estime que Bitcoin aidera les États-Unis à contrer la tempête inflationniste et à développer un système monétaire qui pourrait être bénéfique. Selon Roy, les États-Unis peuvent imprimer autant de dollars qu’ils le souhaitent, ce qui est la cause de la dévaluation et de l’inflation du dollar.

