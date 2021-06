Le rédacteur en chef de National Geographic se déchaîne avec le jargon «Race Card» de Woke ⋆ 10z viral

in

La première publication mondiale sur la faune, la science et l’histoire, National Geographic, semble succomber au virus de l’esprit éveillé. Eh bien, les cadres supérieurs du célèbre magazine le sont, au moins. Selon un commentateur conservateur, la rédactrice en chef Susan Goldberg a envoyé un e-mail de masse du magazine au cours du week-end dans lequel elle dénonce son propre “privilège” “blanc”.

C’est ce que vous appelez un « humblebrag ».

Mais, oui, Susan Goldberg, la rédactrice en chef de National Geographic et la première femme à avoir jamais occupé ce poste dans le prestigieux chiffon de gauche, a ajouté une ligne supplémentaire à sa signature dans un e-mail de National Geographic qui n’indiquait pas ses pronoms mais son éveil racial radical.

Le commentateur et auteur conservateur Rod Dreher a publié une capture d’écran de la fin de l’e-mail de “l’élite insupportable” de Goldberg sur Twitter le 7 juin, qui a conclu: “J’espère que vous vous joindrez à nous dans cette conversation – et en tant qu’abonné à National Geographic”. Cependant, les destinataires de l’e-mail devraient être assez imperturbables par la folie éveillée pour vouloir continuer à s’abonner après l’avoir vu partir. Goldberg a fermé son e-mail avec son nom, sa profession et sa “carte de course”.

Il disait : « Susan Goldberg, rédactrice en chef, National Geographic, Race Card : White, privilégiée, avec beaucoup à apprendre. » Oh, ouais, “carte de course”. Cette information est vraiment aussi essentielle dans une signature qu’une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.

À partir d’un e-mail de masse envoyé par le rédacteur en chef de National Geographic. L’Amérique a sûrement l’élite la plus insupportable. pic.twitter.com/hjL7w4IQ0h – Rod Dreher (@roddreher) 7 juin 2021

Mais, oui, c’était vraiment le cas. Il semble que l’éditeur de Nat Geo essaie de faire en sorte que cela devienne une tendance, où nous devons tous divulguer la couleur de notre peau dans les e-mails, bon sang, peut-être même sur les cartes de visite à l’avenir. De cette façon, nous connaîtrons tous le niveau de chaque personne dans la caste des victimes.

Peut-être que Goldberg pense que si elle dénonce son privilège, personne ne remettra en question son travail pépère au magazine où ils prennent toutes ces photos d’exploitation d’indigènes africains.

Non, nous n’accusons pas Nat Geo de cela, mais peut-être que si un militant BLM aux cheveux violets voyait la signature de Goldberg et qu’il serait apaisé d’exiger son éviction, n’est-ce pas ? Cela doit être une partie du raisonnement de Goldberg.

Bien sûr, d’autres utilisateurs de Twitter ont fustigé Goldberg pour le signal de vertu dégoûtant. Le chercheur principal du Manhattan Institute et éminent critique critique de la théorie raciale, Chris Rufo, a également critiqué le tweet de Goldberg. Répondant à la capture d’écran de Dreher, il a écrit: “Ils transforment la parodie en réalité.” Oui. Vous devez vous demander. Comment se peut-il qu’un aliment de base culturel sophistiqué comme Nat Geo pense que l’objectivation des gens en fonction de la race n’est pas un cerveau mort ?

L’analyste politique principal chez Fox News Brit Hume a retweeté la capture d’écran et a fourni une légende, qui disait: “‘Beaucoup à apprendre’ semble cependant juste.” Ouais, prends ça, Goldberg.

Un autre utilisateur, le professeur de psychologie et auteur Geoffrey Miller, a répondu : « Si elle a honte de sa race, de sa classe et de son ignorance, elle devrait peut-être démissionner. Nous allons probablement. Cela prouverait au moins qu’elle est attachée à la justice sociale et pas seulement à un poseur cherchant à bénéficier de platitudes libérales bon marché.