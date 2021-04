Le redémarrage à Imola a entravé la stratégie de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel a révélé que lui et son équipe Aston Martin s’attendaient à un redémarrage permanent à Imola et a basé sa stratégie sur cela.

La course a été interrompue suite à la collision entre Valtteri Bottas et George Russell pour permettre aux voitures d’être déplacées et de débarrasser la piste des débris qu’elles avaient laissés.

Beaucoup de choses attendues se remettraient en marche avec un départ arrêté, y compris Vettel et Aston Martin.

En fait, ils ont basé leur choix de pneus pour le dernier relais de la course sur cette hypothèse.

“Je ne sais pas pourquoi c’était un départ lancé”, a déclaré Vettel selon ..

«Avec le drapeau rouge, nous avons essayé de démarrer avec un pneu plus souple, mais il y a eu un départ roulant auquel nous ne nous attendions pas.

«Et puis nous avons eu une dégradation plus élevée sur le soft que d’autres sur le support.»

Tout au long de la période du drapeau rouge, il était largement attendu et rapporté qu’un départ arrêté serait utilisé au redémarrage, les diffuseurs ne sachant pas que ce ne serait pas le cas tant que les voitures ne quitteraient pas la voie des stands et ne seraient pas reparties.

Otmar Szafnauer, le directeur de l’équipe Aston Martin, estime que l’information a en effet été fournie par le sport un peu tard dans la journée.

«Nous nous attendions à un nouveau départ arrêté, mais on nous a ensuite dit que c’était un départ progressif assez tard», a-t-il déclaré.

«Toutes les équipes ont reçu l’information en même temps et il était assez tardif qu’on nous a dit que c’était un départ glissant.

«Je pense que la dernière situation de drapeau rouge que nous ayons eue – où était-elle, Monza? – c’était un départ arrêté.

Un départ arrêté a en effet été utilisé à Monza pour le Grand Prix d’Italie la saison dernière après la chute de Charles Leclerc à Parabolica.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré que le même appel n’avait pas été fait à nouveau cette fois à Imola en raison des préoccupations concernant les taches humides sur la piste après la pluie précédente.

«Après une suspension, nous pouvons soit avoir un départ arrêté, comme nous l’avons vu précédemment, soit un départ lancé», a-t-il déclaré.

«Et après avoir regardé la situation, en particulier avec le côté gauche en particulier de la piste à l’approche du virage deux, le côté extrême gauche, étant assez humide, a décidé que nous irions pour un départ lancé.

