Le redémarrage de Fraggle Rock devrait faire ses débuts sur Apple TV + en janvier

Apple TV+ est la maison de diffusion exclusive de la franchise Fraggle Rock. Le service diffuse déjà l’intégralité du catalogue d’épisodes et une série de courts métrages «Rock On» produits pendant la période de verrouillage COVID.

Cependant, la grande nouvelle de l’accord signé l’année dernière pour les fans des Fraggles était qu’Apple avait commandé un redémarrage complet de la série. La société a annoncé aujourd’hui que la nouvelle série, intitulée « Fraggle Rock : Back to the Rock », fera ses débuts le 21 janvier 2022.

Alors que les courts métrages « Rock On » ont été filmés sur un écran vert en raison de contraintes de production liées à la pandémie, la nouvelle série complète utilise la scénographie emblématique de la grotte magique que les fans de la série reconnaîtront et apprécieront à la fois.

‘Back to the Rock’ s’étendra sur 13 épisodes et présentera la distribution classique de personnages dont Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober aux côtés de nouveaux visages.

Regardez le teaser du nouvel opus de la franchise Fraggle Rock ici :

