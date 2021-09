Le redémarrage de “Fresh Prince of Bel-Air” donne le rôle de Will Smith

Le redémarrage du Fresh Prince of Bel-Air a confié à Jabari Banks le rôle principal. Le nouveau venu jouera le rôle de Will, joué à l’origine par Will Smith dans la sitcom originale des années 90, pour la prochaine série dramatique Peacock Bel-Air, qui donne une nouvelle vision de l’histoire classique d’un enfant de l’ouest de Philadelphie voyageant vers l’ouest pour vivre avec ses riches parents.

Situé dans les temps modernes, le redémarrage suit le voyage de Will des rues de l’ouest de Philadelphie à la société haut de gamme de Bel-Air après avoir eu des ennuis à la maison. Banks, comme son personnage, vit actuellement dans l’ouest de Philadelphie et est diplômé de l’Université des arts de Philadelphie en 2020 avant d’être choisi pour le rôle principal – même de recevoir l’appel de Smith lui-même.

“Vous avez une route fantastique devant vous, et j’ai hâte d’être un atout pour vous dans ce processus alors que vous construisez votre vie et votre carrière”, a déclaré Smith à Banks, qui a qualifié cette opportunité “d’un rêve devenu réalité” dans le moment spécial capturé dans un enregistrement Zoom.

Le projet a été inspiré par le film de fans viral Bel-Air de l’écrivain et réalisateur Morgan Cooper, qui a fait ses débuts dans une bande-annonce de quatre minutes en 2019 avant d’attirer l’attention de Smith. Cooper est réalisateur, co-scénariste et producteur exécutif sur le projet qui a une commande de deux saisons. “Je suis dans ce métier depuis 30 ans et cela n’arrive pas”, avait précédemment déclaré Smith à propos de la commande de la série. “Ils ont commandé deux saisons complètes de Bel-Air en fonction de la qualité du terrain et du travail que vous avez fait.”

Le casting original de The Fresh Prince of Bel-Air réuni en novembre 2020 pour une réunion sur HBO Max, réunissant Daphne Maxwell Reid (Tante Viv), Karyn Parsons (Hilary), Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), DJ Jazzy Jeff (Jazz) et Joseph Marcell (Geoffrey). Le spécial a également honoré le regretté James Avery, qui a joué l’oncle Phil.

Smith a réfléchi à ce qui a rendu Fresh Prince si spécial trois décennies après sa première diffusion lors de la réunion. « Le casting. C’est l’une de ces choses », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas acheter ou falsifier la chimie. Quand les gens vibrent, quand les gens sont synchronisés, accordés et en harmonie, vous ne pouvez pas faire semblant. Et quand vous l’avez, cela crée de la magie.”