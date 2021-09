Le redémarrage de GamesMaster de Channel 4 a trouvé son présentateur

Image : Rob Florence

Le prochain redémarrage de Channel 4 de l’émission de jeux vidéo culte GamesMaster est parti et s’est procuré un présentateur, car il a été annoncé aujourd’hui que le comédien, écrivain, cinéaste et poète écossais, Robert Florence, prendra le relais en tant qu’hôte lors de sa relance plus tard cette année. Robert sera rejoint par Frankie Ward et Ty Logan en tant que co-animateurs.

Actuellement composée de trois épisodes de 60 minutes qui mettent l’accent sur des célébrités se battant les unes contre les autres dans le but de régner en maître, la nouvelle émission sera diffusée sur la chaîne YouTube de l’E4 avant d’être diffusée sur l’E4 proprement dit. Nous ne savons toujours pas exactement quand nous verrons cette version moderne d’une émission emblématique qui n’est plus diffusée depuis 23 ans maintenant (!) vous tiens tous au courant dès que nous aurons d’autres informations.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le travail de Robert, il a une longue histoire dans les médias de jeux, ayant écrit pour Eurogamer, Rock Paper Shotgun, GamesTM, Custom PC et plus encore. Il a également co-créé et présenté ses propres émissions de jeux cultes sous la forme des excellents Consolevania et VideoGaiden. Robert a également animé l’hilarant The Independent Charles Show à l’époque de la Xbox 360 sur Inside Xbox.

Ayant également réalisé son propre film d’horreur, La maison de lui, et avec sa dernière émission télévisée Les Scott actuellement diffusé sur BBC iPlayer, nous pensons que le style de comédie fou et souvent surréaliste de Robert convient parfaitement à GamesMaster et, étant un autre Écossais, sa reprise des rênes du présentateur précédent Dominik Diamond nous semble juste. Nous sommes impatients de voir ce que cette toute nouvelle version de GamesMaster nous réserve lorsque nous y verrons enfin un peu plus tard cette année.

Nous allons également nous asseoir avec Robert dans un avenir très proche pour discuter avec lui de son rôle dans la relance de GamesMaster, alors gardez un œil sur cette interview qui apparaîtra bientôt sur le site !