Le redémarrage de Gossip Girl débute en juillet!

Nous savons déjà plus ou moins à quoi s’attendre de la série car les showrunners ont donné quelques aperçus qu’elle sera plus inclusive et diversifiée. Oui, il y aura des personnages LGBTQ + et cela inclura des personnes de couleur.

En outre, le casting a été capturé en enregistrement dans les rues de New York à différentes occasions et leur apparence a fait sensation car malgré le fait que le la mode sera très différente et beaucoup plus audacieuse que la version originale, le de nouveaux personnages établiront également des tendances, en particulier dans la génération Z.

