Le redémarrage de “Gossip Girl” HBO Max a des plans à trois et des bains publics et une action soft-core, OH MY! 10z viral

le Une fille bavarde le redémarrage arrive sur HBO Max le 8 juillet, et comme il sera sur HBO, ils peuvent augmenter le facteur d’embrayage des perles et obtenir ~ ohsoscandalous ~. Et selon Page Six, ils l’ont fait et certaines personnes, qui ont vu les premiers aperçus de la série, ont déclaré que la série essayait trop d’être énervée et scandaleuse et que certaines scènes étaient Skinemaxy. Eh bien, la ligne de rétroaction HBO Max se prépare mieux à être frappée par le son des quatre voix hurlantes derrière Millions of Moms.

Les nouvelles stars de la série Emily Alyn Lind comme Audrey Hope, Thomas Doherty comme Max Wolfe, Jordan Alexandre comme Julien Calloway, Savannah Lee Smith comme Monet de Haan, Evan se moque comme Akeno Menzies, et Zión Moreno comme Luna La. Ces noms, mon Dieu, n’aimez-vous pas comment la société est maintenant devenue le lieu où les acteurs jouant des gens riches avec des noms snob ont des noms réels qui pourraient facilement passer? Créateurs originaux de la première série, Josh Schwartz et Stéphanie Sauvage, ainsi que producteur exécutif Josué Safran sont revenus pour le redémarrage, ainsi que le créateur de costumes d’origine Eric Daman.

Page Six a parlé à des personnes qui ont vu l’épisode pilote et ont été surpris par toute l’activité sexuelle des adolescents. Voici quelques descriptions de l’amusement qui comprend les coups de doigt en boîte de nuit et les trios bisexuels (inclusivité !) :

Dans les premiers épisodes de la série, Audrey Hope, le personnage d’Emily Alyn Lind, est ravie par un autre lycéen au milieu d’un club où ils se sont faufilés, alors qu’elle regarde un autre gars dans lequel elle est. Dans une autre scène, l’ancienne star de Disney Thomas Doherty, qui joue un étudiant nommé Max Wolfe, est vue en train de s’embrasser avec une fille – tout en étant sentie par un garçon. Il y a aussi des scènes tournées dans des bains publics pour hommes, nous dit-on.

Une source a déclaré à propos de l’émission :

«Je pense que cette nouvelle itération fait trop d’efforts. Ils ruinent quelque chose de classique, et en même temps hypersexualisent ces jeunes acteurs en particulier, ce qui est vraiment assez offensant…. Ce groupe ne ressemble en rien à l’ancien groupe.

Gossip Girl est un « classique ? » Est-ce que cette source Blake Lively? En parlant de, en plus Kristen Bell en tant que narrateur, aucun des anciens membres de la distribution ne fait partie du redémarrage, mais le spectacle est « poivré » avec des mentions d’eux. Voici la bande annonce qui vient de sortir :

Bon, ça va être Gossip Girl qui rencontre Pretty Little Liars où les enfants sont complètement traqués ? Cela a vraiment l’air ringard comme de la merde, mais au moins ça va toucher à la culture des influenceurs avec cette ligne “Je suis influent”. Heureusement, il y a une scène où quelqu’un se chie sur TummyTea lors d’un événement pour que cela puisse vraiment se sentir authentique. Mais c’est agréable de voir que Kristen Bell engrange toujours des tonnes d’argent pour entrer dans une cabine de son et lire une intro et une outro. Vivre le rêve. J’espère juste que le redémarrage pourra contribuer à la culture des mèmes comme l’original l’a fait quand il nous a donné “Go Piss Girl”.

Je n’oublierai jamais ce moment 😹 pic.twitter.com/OWcESr43Hn – Lucas Moya (@Lucasm0ya) 10 juin 2021

Maintenant, “Go Piss Girl” est ce que j’appellerais un classique !

Photo : Youtube