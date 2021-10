Le redémarrage de ‘Karate Kid’ refait surface dans le Top 10 de Netflix avant la saison 4 de ‘Cobra Kai’

La saison 4 de Cobra Kai sortira le soir du Nouvel An, et les fans se préparent pour le spectacle en regardant le dernier film Karate Kid. Le redémarrage de The Karate Kid sorti en 2010 figure parmi les 10 meilleurs films sur Netflix. Au moment d’écrire ces lignes, The Karate Kid est classé n ° 10.

Le Karte Kid met en vedette Jaden Smith, Jackie Chan et Taraji P. Henson. Smith incarne Dre Parker, un enfant de 12 ans de Detriot qui déménage à Pékin, en Chine, avec sa mère (Henson). Pendant son séjour à Pékin, Dre se fait intimider par un garçon de 14 ans nommé Cheng jusqu’à ce qu’un homme d’entretien chinois, M. Han (Chan) le sauve. Cela conduit Han à enseigner le Dre Kung Fu et à l’entraîner dans un tournoi ouvert de Kung Fu.

Le redémarrage est produit par les parents de Jaden Smith, Will et Jada Pinkett Smith. Le film a été un énorme succès, rapportant près de 360 ​​millions de dollars dans le monde. « Dre Parker est un gamin américain cool qui a quitté Detroit et essaie maintenant de réussir en Chine », a déclaré Jaden Smith dans une interview accordée en 2010 à Emanuel Levy. « Il traverse définitivement une période difficile – il a l’impression qu’il ne s’intègre tout simplement pas. Il ne le veut pas, mais il est du mauvais côté de certains intimidateurs. Il n’a pas d’amis et nulle part où aller, et c’est à ce moment-là qu’il découvre que le préposé à l’entretien de son immeuble, M. Han, est un maître de kung fu. M. Han lui enseigne le kung fu, et ils finissent par avoir un lien spécial entre eux.

La version 2010 de The Karate Kid a des similitudes avec le film de 1984. Mais Cobra Kai est une suite directe de la série originale Karate Kid et est un énorme succès pour Netflix. Les deux premières saisons ont été diffusées sur YouTube tandis que la saison 3 a fait ses débuts sur Netflix le jour du Nouvel An. Et la bonne nouvelle pour les fans de Cobra Kai est que la saison 4 ne sera pas la fin car la série a été renouvelée pour une cinquième saison.

« Nous voulons offrir ce sentiment, et nous voulons continuer à fournir la dopamine qui génère ce bon sentiment », a déclaré le co-créateur et producteur exécutif de Cobra Kai, Josh Heald, plus tôt cette année en parlant de la saison 4. « Nous voulons nous assurer nous livrons sur la chair de poule, sur les larmes, sur les rires du ventre et les pompes à poing. C’est la même recette avec des goûts différents et tout le reste, mais c’est encore plus gros. »