Le redémarrage de la famille Addams mercredi ajoute Thora Birch et plus ⋆ .

Ayant déjà amené Tu et Oui jour l’actrice Jenna Ortega dans le rôle-titre aux côtés de Luis Guzman dans le rôle de Gomez et de Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia, produit par Tim Burton par Netflix La famille Addams redémarrer Mercredi a maintenant complété son casting de soutien.

Thora Birch en tant que mère du dortoir de mercredi Tamara Novak, Riki Lindhome en tant que thérapeute de mercredi Dr. Valerie Kinbott et Jamie McShane est le shérif Donovan Galpin, ainsi que les camarades de classe de Nevermore Academy Hunter Doohan en tant qu’ami de mercredi Tyler Galpin, qui se trouve à être aussi le fils du shérif ; Georgie Farmer dans le rôle d’Ajax Petropolus, un étudiant timide de la Nevermore Academy ; Moosa Mostafa en tant que président du club d’apiculture Eugene Otinger ; Emma Myers en tant que colocataire de mercredi Enid Sinclair; Naomi J. Ogawa dans le rôle du vampire Yoko Tanaka ; Joy Sunday en tant que fille populaire Bianca Barclay et Percy Hynes White en tant qu’artiste et enfant riche Xavier Thorpe.

Mercredi est décrite comme “une comédie de passage à l’âge adulte qui suit mercredi alors qu’elle étudie et développe des relations à la Nevermore Academy tout en essayant de maîtriser ses capacités psychiques, d’arrêter une tuerie locale et de résoudre un mystère surnaturel”.

Tim Burton est à bord pour diriger et produire exécutif, tandis qu’Al Gough et Miles Millar (Petiteville) servent de showrunners.

